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20 Temmuz 2018 Cuma 12:22

Tarsus İdman Yurdu kontrolden geçti

TFF 2. Lig takımlarından Tarsus İdman Yurdu’nda futbolcular, sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.Önümüzdeki sezon başarılı bir dönem geçirmek isteyen futbolcuların kontrolleri, Medical Park Tarsus Hastanesi’nde tamamlandı. Kulüp...

Tarsus İdman Yurdu kontrolden geçti
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TFF 2. Lig takımlarından Tarsus İdman Yurdu’nda futbolcular, sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Önümüzdeki sezon başarılı bir dönem geçirmek isteyen futbolcuların kontrolleri, Medical Park Tarsus Hastanesi’nde tamamlandı. Kulüp Müdürü Cumali Gündiler’le birlikte hastaneye gelen futbolcuların önce tahlil ve tetkikleri yapıldı.

Futbolcular daha sonra kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi ve iç hastalıkları branşlarında muayeneden geçti.

Yeni sezon heyecanı yaşayan Tarsus İdman Yurdu ekibinin kontrollerini Kardiyoloji Uzmanı Dr. İbrahim Konukçu, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Sun, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Savaş Düzel ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Levent yaptı.

Futbolculara muayene ve tahliller sırasında hastanenin yöneticileri eşlik etti.
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