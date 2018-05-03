Tarsus Park örnek dairesi görücüye çıkıyor

Adana’nın inşaat sektöründeki 75 yıllık temsilcisi Kulak İnşaat, Mersin’in Tarsus ilçesindeki dev projesinin lansmanında Adana, Mersin ve Tarsus protokolünü buluşturmaya hazırlanıyor. Halkın da katılımıyla gerçekleşecek tanıtım...

Adana’nın inşaat sektöründeki 75 yıllık temsilcisi Kulak İnşaat, Mersin’in Tarsus ilçesindeki dev projesinin lansmanında Adana, Mersin ve Tarsus protokolünü buluşturmaya hazırlanıyor. Halkın da katılımıyla gerçekleşecek tanıtım töreninde, proje tüm özellikleriyle görücüye çıkarılacak.

Kulak İnşaat, Mersin’in Tarsus ilçesinde hayata geçirdiği lüks konut projesinde örnek daireyi tamamladı.

5 Mayıs Cumartesi günü Adana, Tarsus ve Mersin protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek lansmanda; Kulak İnşaat’ın dev projenin örnek dairesi tanıtılacak.

Kulak İnşaat A.Ş. CEO’su Tarkan Kulak, estetik, uyum ve huzuru bir araya getirdikleri Tarsus Park Konutları’nın her metrekaresinde konfor ve kalitenin hissedileceğini söyledi.

Kulak, bu proje için özel bir lansman hazırladıklarını belirterek, “5 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’te Adana, Tarsus ve Mersin protokolü ile halkımızın katılımıyla örnek dairemizin kapılarını açıyoruz” dedi.

13 blok, 456 konut ve iş yerlerinden oluşan Tarsus Park Konutları; proje özellikleri ve sahip olduğu sosyal donatılarla kentte fark yaratmaya hazırlanıyor. Konutlar güvenliği, çocuk oyun alanları, çift asansörü, günden güne değer kazanan lokasyonu ile dikkat çekiyor.