Tarsus’ta 30. Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde 30. Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi.

Hizmete giren Mithat Paşa Aile Sağlığı Merkezi’nden, mahalle sakinleri ile birlikte ilçede bulunan diğer vatandaşlar da faydalanacak. Yeni açılan Aile Sağlığı Merkezi’nde biri aile hekimi uzmanı olmak üzere iki aile hekimliği birimi hizmet verecek.

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Tarsus ilçesinde 30. Aile Sağlığı Merkezini açtıklarını ve bu merkezlerde 110 aile hekimliği biriminin olduğunu söyledi. Mersin il genelinde ise 167 Aile Sağlığı Merkezi bulunduğunu kaydeden Bahçacı, bu merkezlerde toplam 585 aile hekimliği biriminin hizmet verdiğini belirtti.

Mersin’de 2010 yılında uygulamaya geçen aile hekimliği sisteminin, her geçen gün gelişerek vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiğini vurgulayan Bahçacı, "Aile Sağlığı Merkezlerimiz, sadece sayısal olarak değil aynı zamanda verdiği hizmetlerin niteliği açısından da büyük mesafe kat etti. Merkezlerimizde aşılama, anne-bebek-gebe takibinin yanı sıra, muayene sonrası teşhiste kolaylık sağlayacak laboratuar hizmetleri de verilmektedir. Aile hekimlerimiz, koruyucu sağlık hizmetlerinde çok büyük bir öneme sahip olup vatandaşlarımızın en yakın sağlık danışmanıdır. Hatta ailenin bir ferdi gibidir" dedi

"Bakanlığımızın hedefi ortalama 2 bin kişiye 1 aile hekimi"

Aile hekimliği sisteminin ilk uygulamaya başlandığında ortalama 3 bin 500 nüfusa bir aile hekimi düştüğünü hatırlatan Bahçacı, "Geride kalan 8 yıllık süre zarfında ülkemizde hekim sayısının artması ile birlikte aile hekimine düşen kişi sayısında her geçen gün bir azalma söz konusu. Bakanlığımızın nihai hedefi ortalama 2 bin kişiye bir aile hekimi. Bu hedefe her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Şu anda ilimizde ortalama 3 bin kişiye bir aile hekimi düşmekte. Bu hedef doğrultusunda yeni Aile Sağlığı Merkezleri ve aile hekimliği birimleri açıyoruz. Amacımız yeni açılan Aile Sağlığı Merkezleri ve aile hekimliği birimleri ile vatandaşlarımıza daha kaliteli ve ulaşılabilir birinci basmak sağlık hizmeti sunmaktır" ifadelerini kullandı.