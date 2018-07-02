MERSİN:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:46

Tarsus’ta Hanımeli Pazarı açıldı

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından organize edilen sadece kadınların satış yapacağı Hanımeli Pazarı açıldı.Bölgede ilk olma özelliğini taşıyan Hanımeli Pazarı’nda satış yapan kadınlar, hem el emeği, göz nurlarını sergileyecekler...

Tarsus'ta Hanımeli Pazarı açıldı
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Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından organize edilen sadece kadınların satış yapacağı Hanımeli Pazarı açıldı.

Bölgede ilk olma özelliğini taşıyan Hanımeli Pazarı’nda satış yapan kadınlar, hem el emeği, göz nurlarını sergileyecekler hem de aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar.

Her hafta Pazartesi günü Turkuaz Pazarı yerinde kurulacak olan Hanımeli pazarının ziyaret eden Belediye Başkanı Şevket Can, satış yapan kadınlarla tek tek sohbet etti.

Başkan Can, “Her hafta Pazartesi günü kurulacak olan Hanımeli Pazarının ilkini bu hafta açmış bulunuyoruz.

Her hafta Pazartesi günü Turkuaz Pazar yeri içerisinde faaliyet gösterecek. Buradaki bütün satıcı ve esnaflarımızın hepsi kadınlardan oluşuyor. El emeği göz nuru ürünlerin alışverişi için bütün hemşerilerimizi Hanımeli Pazarına bekliyoruz. İlerleyen günlerde resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Tarsus Belediyesi olarak hanımeli Pazarını destekliyoruz. İnşallah bütün hemşerilerimiz destekleyecek, hatta Adana ve Mersinden gelip alışveriş yapmak isteyenlerin olacağına inanıyorum. Sabırlı olacağız. Bu pazarı Tarsus’ta değil Çukurova’da hatta tüm Türkiye’de tanıtımını yaparak başarıya ulaştıracağız. Pazarımız hem şehrimize hem de kadınlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Kadın işletmecileri kendilerine destek veren Belediye Başkan Şevket Can’a teşekkür ederken, ürünlerinde ikram da bulundular.
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