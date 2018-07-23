Tarsus’ta meyve üreticilerine sinek tuzağı dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Akdeniz Meyve Sineğine karşı yürütülen ’Ulusal Mücadele Projesi’ kapsamında Tarsuslu üreticilere bin 500 dönümlük arazide kullanılmak üzere 6 bin 100 adet tuzak dağıtımı yapıldı.Tarsus Ticaret...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Akdeniz Meyve Sineğine karşı yürütülen ’Ulusal Mücadele Projesi’ kapsamında Tarsuslu üreticilere bin 500 dönümlük arazide kullanılmak üzere 6 bin 100 adet tuzak dağıtımı yapıldı.

Tarsus Ticaret Borsası’nda düzenlenen toplantıda, İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından üreticilere, Akdeniz Meyve Sineği zararlısından korunmak için yapılması gerekli toplu mücadele yöntemleri ile ilgili sunum yapıldı. Toplantıda konuşan Mersin İl Tarım Müdürü Arif Abalı, ekonomik değeri yüksek olan narenciye, turunçgiller, sert çekirdekli meyve yetiştiriciliğinde verimi ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen etkenlerin başında gelen Akdeniz Meyve Sineği zararlısına karşı ilgili bakanlığın geniş çaplı bir mücadele programı yürüttüğünü söyledi. Abalı, toplu bir mücadele yapılması halinde zararlının kontrol altına alınabileceğini belirterek, Akdeniz Meyve Sineği mücadelesi kapsamında Mersin il genelinde çok ciddi çalışmalar yapıldığına dikkat çekti.

Sineğe karşı mücadele ile ilgili Tarsus’ta yapılması planlanan çalışmaları anlatan İlçe Tarım Müdürü Hayri Erdoğan ise Akdeniz Meyve Sineğinin, Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya geniş bir yayılım göstermesi sebebiyle tüm dünyada bir numaralı meyve sebze zararlısı olarak kabul gördüğünü belirtti. Erdoğan, Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Pilot Projesi dahilinde Tarsus’ta bin 500 dekar alanı kapsayacak şekilde 6 bin 100 adet tuzak dağıtımı yapıldığını vurgulayarak, "Gerekli kontroller personellerimiz tarafından yapılacak" dedi.