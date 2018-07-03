MERSİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 15:01

Tarsus’ta trafiği nefes aldıracak köprü projesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak ve Tozkoparan mahallelerini Berdan nehri üzerinden birbirine bağlayan dört şeritli modern köprü yapımına başlanıldı.Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam...

Tarsus'ta trafiği nefes aldıracak köprü projesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak ve Tozkoparan mahallelerini Berdan nehri üzerinden birbirine bağlayan dört şeritli modern köprü yapımına başlanıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Fevzi Çakmak ve Tozkoparan mahallerini birbirine bağlayacak olan Fevzi Çakmak Köprüsü, 73 metre uzunluğunda olup genişliği ise 20 metre olacak. Aralıksız devam eden çalışmalar sonucunda Köprünün inşası yüzde 65 oranında tamamlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden yeni köprü ile ilgili konuşan Fevzi Çakmak Mahalle muhtarı Mehmet Reşit Okumuş, yapılan köprünün mahalleye nefes aldıracağını söyledi. Okumuş, "Eski köprü mahallemizde trafik akışını sağlayamıyordu şuan yeni köprünün çalışmaları devam ediyor. Yapım aşamasında olan yeni köprü dört şeritten oluşuyor. Yeni köprü mahallemize nefes aldıracak" dedi.

Tozkoparan Mahalle Muhtarı Ali İhsan ise "Yeni köprü hizmeti mahallemizin trafiğini rahatlatacaktır. Yeni köprü ve Berdan Projesi mahallemiz adına güzel bir yatırımdır. Mahallemiz bu proje sayesinde çok güzel görünüm sahibi olacak, güzel parklar yapılacak" ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku