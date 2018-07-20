MERSİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 11:17

Tarsus’ta yollar deterjanlı suyla yıkanıyor

Mersin’in Tarsus ilçesinin sokak ve caddeler deterjanlı ve tazyikli su ile yıkanıp temizleniyor.Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir içerisindeki sokak ve caddelerde deterjanlı su ile yıkama çalışmalarını aralıksız...

Tarsus'ta yollar deterjanlı suyla yıkanıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Mersin’in Tarsus ilçesinin sokak ve caddeler deterjanlı ve tazyikli su ile yıkanıp temizleniyor.

Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir içerisindeki sokak ve caddelerde deterjanlı su ile yıkama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sıcak geçen yaz aylarında vatandaşı rahatsız edici etkenlerden uzak tutmak için, yollarda oluşan kirlenme ve tozlanmadan dolayı, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol süpürme araçlarıyla yolları süpürüp deterjanlı suyla yıkanıp, koku giderici kullanılıyor.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, hava sıcaklığı ve aşırı nemin, çöplerin kısa sürede kokmasına sebep olduğunu, daha önceden başlattıkları konteyner yıkanmasının ardından sokak ve caddeleri temizledikten sonra yıkadıklarını ve mis gibi kokmasını sağladıklarını ifade etti.

Vatandaşlar mahallelerindeki sokak ve caddelerin yıkanmasından dolayı Belediye Başkanı Şevket Can’a ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getiriyor.

Gece ve gündüz vardiyalarıyla 24 saat çalışmalarını sürdüren ekipler, şehirdeki tüm cadde ve sokak ile kaldırımlarda yaptıkları temizlik çalışmalarıyla daha temiz bir Tarsus için mücadele ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku