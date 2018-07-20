Tarsus’ta yollar deterjanlı suyla yıkanıyor

Mersin’in Tarsus ilçesinin sokak ve caddeler deterjanlı ve tazyikli su ile yıkanıp temizleniyor.Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir içerisindeki sokak ve caddelerde deterjanlı su ile yıkama çalışmalarını aralıksız...

Mersin’in Tarsus ilçesinin sokak ve caddeler deterjanlı ve tazyikli su ile yıkanıp temizleniyor.

Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir içerisindeki sokak ve caddelerde deterjanlı su ile yıkama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sıcak geçen yaz aylarında vatandaşı rahatsız edici etkenlerden uzak tutmak için, yollarda oluşan kirlenme ve tozlanmadan dolayı, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol süpürme araçlarıyla yolları süpürüp deterjanlı suyla yıkanıp, koku giderici kullanılıyor.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, hava sıcaklığı ve aşırı nemin, çöplerin kısa sürede kokmasına sebep olduğunu, daha önceden başlattıkları konteyner yıkanmasının ardından sokak ve caddeleri temizledikten sonra yıkadıklarını ve mis gibi kokmasını sağladıklarını ifade etti.

Vatandaşlar mahallelerindeki sokak ve caddelerin yıkanmasından dolayı Belediye Başkanı Şevket Can’a ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getiriyor.

Gece ve gündüz vardiyalarıyla 24 saat çalışmalarını sürdüren ekipler, şehirdeki tüm cadde ve sokak ile kaldırımlarda yaptıkları temizlik çalışmalarıyla daha temiz bir Tarsus için mücadele ediyor.