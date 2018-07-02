Terlemenin çaresi var

Medical Park Tarsus Hastanesi’nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Neslihan Dönmez, aşırı terlemenin özellikle sosyal hayatta önemli sıkıntıya yol açtığını, botoks uygulamasının yaklaşık 6 ay boyunca terlemeyi giderebildiğini söyledi.

İş hayatını etkileyebiliyor

Uzm. Dr. Neslihan Dönmez, koltuk altı ve eldeki aşırı terlemenin, kişinin yaşamını sanılandan daha fazla etkileyebildiğini vurguladı. Özellikle iş hayatında sıkıntının daha da büyüyebildiğini kaydeden Uzm. Dr. Dönmez, “Aşırı terleyen kişiler hem görüntü, hem de oluşacak koku nedeniyle insanlarla bir araya gelmekten kaçınıyor. Koltuk altı aşırı terleyenler günde birkaç kez giysi değiştirmek zorunda kalabiliyor. Eli terleyen kişiler başkalarıyla tokalaşmaktan kaçınıyor, ellerini gizliyor, yemek yerken sık sık elini siliyor. Kimi mesleklerde ıslak elle çalışmak zor olduğundan, terleme daha da büyük bir sıkıntıya dönüşebiliyor” dedi.

Konfor için uyuşturuluyor

Aşırı koltuk altı ve el terlemesini engellemeye yönelik bazı kremler bulunduğunu ancak bunların yeterince etkili olamadığını vurgulayan Uzm. Dr. Dönmez, “Sorunun çözümü için ameliyat alternatifi de var ama ondan da tatmin edici sonuçlar alınamayabiliyor. Bu nedenle botoks daha fazla tercih edilebilecek bir yöntem” diye konuştu.

Dönmez, düzenli yapıldığında botoksun etkili sonuçlar verdiğini belirtirken, işlem sırasında hastanın rahat edebilmesi için koltuk altı ve elin uyuşturulduğunu da vurguladı.

Botoks nedir?

Halk arasında ‘yılan zehri’ diye bilinen botoks aslında ‘Clostridium botulinum’ adlı bakteriden elde edilen bir proteindir. Çok uzun zamandır nörolojik hastalıklarda kullanılan botoks, son yıllarda daha çok kırışıklıkları gidermek için kullanılmasıyla öne çıkmıştır.