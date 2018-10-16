Toros Üniversitesi’nde akademik yıl açılışı yapıldı

Toros Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Bahçelievler Kampüsünde gerçekleştirilen törene, Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Özveren, Rektör Haluk Korkmazyürek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Rektör Korkmazyürek, bu yıldan itibaren öğrenci almaya başladıkları 2 yeni bölümle birlikte, 3 fakülte, bir yüksekokul, bir meslek yüksekokulu, 2 enstitü, 4 araştırma ve uygulama merkeziyle yeni eğitim, öğretim yılına başladıklarını söyledi. Bugüne kadar bin 564 önlisans, 795 lisans ve 2 bin 2238 yüksek lisans olmak üzere 4 bin 579 mezun verdiklerini kaydeden Korkmazyürek, "Aramıza yeni katılan 865 öğrencimiz ile birlikte 3 bin 521 öğrenci mevcudumuzla, büyük bir şevk ve heyecanla 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına başlamış bulunuyoruz. 9. yılımızda 9 ülkeden 62 yabancı öğrencimiz var. Bugüne kadar 9 ülkeden 36 üniversite ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde 89 öğrencimiz yurt dışındaki üniversitelere giderek öğrenim gördüler. 2 yıldır uygulamakta olduğumuz intörn mühendislik kapsamında da 3 öğrencimiz, Portekiz, Almanya ve Hollanda’da mesleki uygulama derslerini tamamladılar ve aynı ülkelerde kuruluşlarında işe girdiler. Bugüne kadar eğitim, sosyal ve kültürel ve arge faaliyet alanlarında 53 kuruluşla işbirliği protokolü imzaladık. Bu kapsamda halen 2 sanayi kuruluşumuzla çeşitli arge işbirliği projeleri de devam etmektedir" dedi.

Öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Korkmazyürek, "Zaman çabuk geçiyor. Klasik meslek sahibi olmak ve uygulamak artık yeterli olmayacaktır. Her bölümümüzdeki öğrencilerimiz edinecekleri mesleği 4.0, 5.0 yapan özellikleri üzerinde de kendilerini ayrıca yetiştirmek zorundadırlar. Mezuniyetiniz sonrası sektörler sizden inovasyon ve geleceğin fabrikalarını kurmanızı ve en iyi şekilde işletmenizi bekleyeceklerdir. Şimdi ismini bile zor telaffuz ettiğimiz geleceğin meslekleri sizleri bekliyor olacak. Üniversite yöneticileri ve öğretim kadrosu olarak tabi ki bizim asli görevimiz sizleri, çağın gereklerine uygun niteliklerle ve yetkinliklerle donatılmış olarak birer meslek sahibi yapmak ve ülkemizin hizmetine göndermektir. Ancak bunun yanında sizleri sosyal, kültürel ve sportif yönlerden de iş ve sosyal yaşam dünyasına hazırlamak görevimiz de vardır. 4. sanayi devrimine ayak uydurmak sadece yapay zeka, yazılım, kodlama, robotik ve imalat değildir. Sizler iş kurma yeteneklerinizi geliştirmek ve genel kültürünüzü de arttırmak zorundasınız" diye konuştu.

Mütevelli Heyet Başkanı Özveren ise Cumhuriyeti bir avuç eğitimli insanın kurduğunu kaydederek, "Cumhuriyetin kuruluşundan sonrasında da güzel gelişmelerde yine bir avuç idealist insanın eğitim kurumlarında gelişmiş. Daha sonra ise eğitim kurumlarımız amacına uygun faaliyet göstermemişler. En iyi eğitim kurumlarımız, en çok yatırım yapılan, en çok destek gören ve en zeki öğrencilerin devam ettiği eğitim kurumlarımızda bilim üretilmedi, laboratuvarlar çalışmadı. Bunun sonucunda ne oldu anarşi üretildi, terör üretildi, darbeler yapıldı. Bunun en son örneğini de 15 Temmuz’da gördük. En iyi okullarda yetişen insanlar laboratuvarlarda bilim üretmek gerekirken, başka alanlarda ülke kaynaklarını, ülkenin değerlerini heder ettiler. Çok büyük bir kayıpla yaşadık. Bu gözle baktığımızda Güney Kore ile aramızdaki makasın neden bu kadar açılışmış olduğunu daha doğru kavrarız" şeklinde konuştu.

Eğitimi doğru kavratmak için yıllardır çabaladığını kaydeden Özveren, "Dilerim ki bu çabalarıma değmiş olsun ve bundan sonrada bu hizmetler amacına varsın. Biz eğitim eğitimciler olarak geçmişten günümüze çocuklarımızı doğru yönlendirseydik bugün Güney Kore’nin gerisinde olmazdık. Ben Türk çocuklarının dünyada akranlarından daha zeki olduklarını ispatlamış bir adamım. Bu ülkenin çocukları, bu okullarda okuyan çocuklar her alanda dünya birincilikleri alıyorlar. Burada hikmet, yeni yapılan hizmetin doğru planlanmasıyla ilgili birşeydir. Şimdi ülke olarak özellikle ekonomik olarak bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bu bizim şevkimizi kırmamalı, bilimsel çalışmalarımıza engel olmamalı. Arabamız eski olabilir, kıyafetimiz kötü olabilir ama eğitimle, araştırmalarla, argeyle ilgili en küçük bir tasarruf yapmamız lazım. Biz öğrencilerin, akademisyenlerin yapacağı her türlü bilimsel çalışmalarla ilgili imkan sağlamak konusunda emrinizdeyiz. Sıradan çalışmalarla, rutin faaliyetlerle sıra dışı bir sonuç elde edilemez. Daha iyi birşey istiyorsan, daha fazla emek vermek lazım. Biz bunu istiyoruz. Daha iyi olmak zorundayız. Türkiye’de bilimin, teknolojinin daha fazla gelişmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından başarılı akademisyenlere plaket verildi. Ardından Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu tarafından ’Kalkınmanın Enerjisi Üniversiteler’ konulu açılış dersi verildi.