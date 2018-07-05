Toroslar Belediye Meclisi Toplandı

Toroslar Belediye Meclisi, Temmuz Ayı Olağan Meclis toplantısını Belediye Başkanı Hamit Tuna başkanlığında yaptı.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantı, yoklamanın ardından bir önceki birleşime ait karar özetinin okunarak oy birliğiyle kabul edilmesiyle başladı. Daha sonra gündemin diğer maddelerine geçildi.

Belediye ihtisas komisyonlarından gelen raporların görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı, ağustos ayının tatil olması nedeniyle eylül ayında yapılacak meclis toplantı gününün, 3 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 14.00 olarak belirlenmesinin ardından, temenni ve öneriler bölümü ile son buldu.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, belediye meclis üyelerine ilçede hayata geçirdikleri yatırım ve hizmetleri ile ilgili bilgiler verdi. Kurumsal yapısı ve yönetim sistemiyle Türkiye’de örnek belediyecilik anlayışını ortaya koyduklarını belirten Tuna, halkın yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefledikleri ilçede, fiziki zeminlerden, sosyal donatı alanlarına, sağlık tesislerine, eğitime, alternatif tarıma, tarihi yapıların korunmasına ve kentsel dönüşüme kadar yüzlerce projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

15 yılda 11 adet modern kapalı semt ve 3 adet üretici pazarı inşa ettiklerine dikkat çeken Başkan Tuna, devam ettirdikleri semt pazarı inşa çalışmalarıyla modern semt pazarı sayısını 18’e çıkartmayı hedeflediklerinin altını çizerek, kapalı semt ve üretici pazarlarımızla ilçe halkımıza modern ve sağlıklı koşullarda alışveriş imkanı sağlıyoruz dedi.