Toroslar Belediyesi 1. Ulusal Kısa Film Yarışması’nın ödülleri, sahiplerini buldu

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi’nin bu yıl ilk kez organize ettiği ’çocuk hakları’ temalı ‘1. Ulusal Kısa Film Yarışması’nın’ ödülleri, sahiplerini buldu.

Çocuk haklarına sanat aracılığıyla farkındalık oluşturmak istenilen yarışmaya başvuran 74 filmden, finale kalan 10 film arasından ödüle hak kazananlara ödülleri akademisyen, yönetmen ve sanatçılardan oluşan jüri üyelerinin katılımıyla açıklandı. Filmlerin değerlendirilmesi jüri üyeleri tarafından titizlikle yapılırken, dereceye giren filmlerin birincisine 5 bin TL, ikincisine 3 bin TL, üçüncüsüne bin TL para ödülü ve ayrıca 500 TL’lik 2 adet de mansiyon ödülü takdim edildi.

Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen ödül törenine, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mersin Baro Başkanı Ali Er, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol, yarışmacılar ve sanatseverler katıldı. Ödül töreni öncesi konuşan Başkan Tuna, bu yıl ilkini düzenledikleri Ulusal Kısa Film Yarışmasını, uluslararası düzeye taşımayı amaçladıklarını belirterek, yarışmaya katılımın fazla olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Akademisyen, yönetmen ve sanatçılardan oluşan jüri üyelerine de yarışmaya sundukları katkılarından dolayı teşekkür eden Tuna, bu yıl çocuk hakları konusunu tema aldıkları yarışmanın çocuk istismarına karşı toplumun bilinçlendirilmesi, ailelerin uyarılması ve özellikle çocukların haklarının korunması noktasında bir farkındalık oluşturacağına inandıklarını vurguladı. Tuna, "Dini, dili ırkı ne olursa olsun bütün çocuklarımızın hepsi eşit. Onların haklarını gasp etmeye yönelik iş ve işlem içerisinde olanların tamamına karşıyız ve bu anlamda yüreğimiz tek ve çocuklarımız için atıyor” dedi.

TBMM’nin kuruluşunun 98’inci yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Tuna, "Çocuk Hakları Sözleşmesi 1989 yılında ilk defa dünyada yapıldı. 1990 yılında Türkiye Cumhuriyeti bu özellikli çocuk hakları sözleşmesine katıldı. 20 Kasım günleri de ülkemizde Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Ama son zamanlarda basın yoluyla çocuklarımıza yapılan eziyetleri ve haklarının gasp edildiğini görüyoruz ve çok üzülüyoruz. Çocuk hakları konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl ki kısa film yarışmamızın konusunu çocuk hakları olarak ele aldık. Bölgemizdeki çocuklarımızı da çok önemsiyoruz. Her yıl 6 bin çocuğumuza yüzme kurslarımızda ve yaz spor okullarımızda eğitim veriyoruz. İlçemizi 21’inci yüzyıl şartlarına uygun hale getirdiğimiz tesislerimizde bu tür etkinliklerin olması için büyük çaba veriyoruz ve bu etkinliklerimizle birçok insanımıza ulaşıyoruz. Kısa film yarışmamızın jüri üyeleri, sanatçılarımız, yönetmenimiz ve hocalarımız buraya gelerek bizi, Toroslarımızı ve Mersinimizi şereflendirdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kısa film yarışmamız aynı zamanda bu işe sevdası ve ilgisi olan genç yeteneklerimizin önünü açmak ve tecrübe edinmeleri için de önemli katkısının olduğunu düşünüyoruz. Toroslar Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya olan katkılarımız artarak devam edecektir. Bir milletin geleceğe umutla bakabilmesinin tek yolu çocuklarını ve gençlerini iyi yetiştirmekten geçer. Beyni bilgi ile dolu, sporcu kimlikleriyle öne çıkan ve bu milletin ortak paydasını paylaşan çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Hedefimiz de bu. Yarışmamızın hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çocuk korosu sahneye çıkarak, seslendirdikleri şarkılarla katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Mini konserin ardından yarışmada ödül almaya hak kazananlara ödülleri verildi. Yarışmada mansiyon ödülünü yönetmenliğini Sedat Benek’in yaptığı ‘Şakha’ ve yönetmenliğini Turan Kubulay’ın yaptığı ‘Saksak’ aldı. Yarışmanın üçüncüsü yönetmenliğini Ahmet Mahir Kar’ın yaptığı ‘Teneffüs’ filmi seçilirken, ikinciliği yönetmenliğini Şeyhmus Sarıce’nin yaptığı ‘Küçük Adam’ aldı. Yarışmada birinciliği ise yönetmenliğini Serdar Altun’un yaptığı ’Dikenli Tel’ filmi kazandı. Dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.