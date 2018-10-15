Toroslar Cem Evi açıldı

Mersin’in merkez Toroslar Belediyesi’nin Güneykent Mahalesi’nde inşa ederek, Alevi Kültür Dernekleri Toroslar Şubesi’ne tahsis ettiği Toroslar Cem Evi’nin açılışı düzenlenen bir törenle yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Alevi Kültür Dernekleri Toroslar Şube Başkanı Hüseyin Değerli, Belediye Başkanı Hamit Tuna’nın bugüne kadar kendilerine her konuda destek olduğunu belirterek, teşekkür etti.

Başkan Tuna ise Toroslar Cem Evi’nin Toroslar’a ve Mersin’e hayırlı olmasını diledi. 2004 yılında göreve geldikleri günden bugüne kadar Toroslar’da birlikte ve beraber olma kültürünü geliştirmek için gayret gösterdiklerini ve bunun sonucunda bugün 300 bin kişilik bir Toroslar ailesi olduklarının altını çizen Tuna, "Alevi Kültür Dernekleri Toroslar Şubesi daha önce küçük bir mekanda ibadetlerini yapıyorlardı. Yine Muharrem ayı münasebetiyle bir araya geldiğimiz bir aşure programında Alevi Kültür Dernekleri Toroslar Şubemiz, bize bulundukları alanın dar geldiğini ve geniş bir alan istediklerini ifade etmişlerdi. 350 metrekarelik bir yerimizi hazırlayarak, tahsis ettik. 2017 yılının başında da inşallah Toroslar’a daha modern ve geniş bir Cem Evi yapacağımızın sözünü vermiştik.Bugün ise Güneykent Mahallemizde inşa ettiğimiz bu güzel mekanın açılışını yapıyoruz. Sözümüzü tutmamın mutluluğunu yaşıyoruz.Yıllardır birlikte yan yana can cana olduğumuz bu değerli insanlarımıza hem Toroslar’ın gelişmesi yönünde hem de bize fikri anlamda kattıkları değerler, bir ve beraber olma yönünde gösterdikleri özverilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Türk kültürünü gelenekten geleceğe taşıyan alevi kardeşlerimiz bizim vazgeçilmezlerimizdir. Biz cami de yaparız, cem evide yaparız. Buranın yanı başına bir Kur’an kursu da yaptık.Bizi millet yapan değerlerimiz olan bayrağımıza, şüheda kanıyla sulanmış vatan toprağımıza, maneviyatımıza, milli kültürümüze, tarih şuurumuzu kast etmeye çalışanlara karşı duruşumuz dik ve nettir. Bunun dışında dili, dini,ırkı ne olursa olsun herkesi kucaklıyor, seviyoruz ve sayıyoruz.Farklılıklarımızı zenginlik kabul edip, birleşerek bunu pozitif anlamında geliştirmeye gayret ettik. Yaradandan ötürü bütün yaradılanları Allah’ın kusal emaneti kabul görüp, hizmetimizde ve yaklaşımımızda hep adaleti tesis etmeye çalıştık.Adaletli olmayan kalıcı olamaz.Üç dönemdir bu duruşumuzla yaptığımız hizmetlerin karşılığındaki bütün canlar bize destek oldular.Allah hepsinden razı olsun.Yunus Emre’nin dediği gibi birleşirsek tok oluruz, ayrışırsak yok oluruz.Bir olalım, diri olalım ve işlerimizi kolay kılalım. Toroslar Cem Evi’nin bölgemize, kentimize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri cem evinin açılışını yaptı. Açılışın ardından Toroslar Cumhuriyet Alanı’nda ünlü sanatçı Musa Eroğlu konser verdi.