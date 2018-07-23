Toroslar EDAŞ yaz hazırlıklarını tamamladı

Toroslar EDAŞ, Mersin’de yaz aylarından dolayı oluşabilecek olan enerji problemlerinin önüne geçmek için gerekli önlemleri aldı.Toroslar EDAŞ’tan yapılan açıklamada, müşterilere kesintisiz hizmet vermek için sorumluluk bölgesindeki 6...

Toroslar EDAŞ, Mersin’de yaz aylarından dolayı oluşabilecek olan enerji problemlerinin önüne geçmek için gerekli önlemleri aldı.

Toroslar EDAŞ’tan yapılan açıklamada, müşterilere kesintisiz hizmet vermek için sorumluluk bölgesindeki 6 ilde seferberlik ilan edildiği ve oluşabilecek problemleri göz önüne alarak, operasyon merkezlerinde ihtiyaç duyulacak malzemelerin tedarikinin sağladığı bildirildi. Yaz aylarında aşırı klima kullanımına bağlı olarak elektrik talebinin yüzde 35 artması sonucunda oluşabilecek problemlerin ve bu problemlerden dolayı meydana gelebilecek kesintilerin önüne geçmek isteyen Toroslar EDAŞ ekipleri, 2018’in ilk beş ayında 265 trafo değişikliği yaparak elektrik altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını tamamladı.

Toroslar EDAŞ bu hazırlıklara ek olarak, hat ve trafo bakımları, olası kesintiler için alınan mobil jeneratörlerin bakımının yapılması ve hazır hale getirilmesi, kriz koordinasyon merkez noktalarının belirlenmesi ve planlarının güncellenmesi, yaz aylarında ihtiyaç duyulabilecek malzeme stoklarının planlaması gibi çalışmalarını bitirdi.