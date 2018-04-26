Toroslar EDAŞ’ın bakım ve yatırım çalışmaları sürüyor

Toroslar EDAŞ, Mersin’de kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti kapsamında 2018 yılının Mart ayında bakım, onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam etti.Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Mersin’de sürdürülebilir ve kesintisiz...

Toroslar EDAŞ, Mersin’de kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti kapsamında 2018 yılının Mart ayında bakım, onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam etti.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Mersin’de sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla, elektrik şebekelerinin yenilenmesi için bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları sürüyor. Daha aydınlık bir kent için Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut’ ta bin 817 armatürün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, yine aynı ilçelerde 76.7 kilometrelik hattın bakımını yaptı. Kentte 1 pano ile 10 trafo da elden geçirilirken, 34 dağıtım merkezinin bakımı tamamlandı.

Toroslar EDAŞ’ın, Mersin’deki bakım ve yatırım çalışmalarının devam edeceği bildirildi.