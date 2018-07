Toroslar’da yüzme kurslarının startını Başkan Tuna verdi

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi’nin yaz spor okulları kapsamında 7-18 yaş aralığındaki çocuklar için bu yıl 4’üncüsü düzenlendiği yüzme kurslarının açılışı yapıldı.

Çukurova Mahallesi’nde 18 bin metrekare alanda hizmete sunulan olimpik yüzme havuzunda 2 dönem şeklinde verilecek kursların ilk döneminin açılış programına, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, belediye meclis üyeleri, Tüm Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Bolat ile mahalle muhtarları, kursiyerler ve aileleri katıldı.

Açılış öncesi konuşan Tuna, Toroslar’ın spor kenti olması yolunda vermiş oldukları sözlerin hepsini yerine getirdiklerini söyledi. Geçtiğimiz 3 yılda yaklaşık 15 bin çocuk ve gencin faydalandığı kurslarla milli yüzücüler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Tuna, önceliklerinin alt yapıyı güçlendirmek olduğuna dikkat çekti. Tuna, "Göreve geldiğimiz günden beri yaptığımız çalışmaların en önemli yol haritalarından bir tanesi sağlık, eğitim ve gençlik. Gençlerimizin bölgemizde spor yapmaları için bütün alt yapıları oluşturacağız demiştik. Allah’a şükürler olsun ki bugün Toroslar Belediyesi’ni, sadece Mersin özelinde değil Çukurova Bölgesinin en çok spor tesisine sahip bir belediye konumuna getirdik. Hedefimiz, beyni bilgi ile dolu, sporcu kimlikleriyle öne çıkan, ahlaklı gençler yetiştirmektir. Bir ülkenin geleceğe umutla bakabilmesinin de tek yolu gençlerine önem vermekten geçer. Eğitim öğretim yılının bitmesiyle birlikte her yıl düzenlediğimiz spor okullarımız, öğrencilerimizin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimi açısından büyük önem arz ediyor. Sokakta her çocuğun sırtında özellikle yaz aylarında bir sporcu çantasıyla görmek bizleri memnun ediyor demiştik. Yaz sezonu boyunca her yıl 10 bine yakın çocuğumuzu yüzme, futbol, tenis, basketbol, atletizm, halk oyunları gibi branşlarla tanıştırıyoruz. Maalesef günümüzde çocuklarımızın her türlü kötü alışkanlıklara gidebileceği zeminler var.Biz istiyoruz ki çocuklarımız kötü alışkanlıklara girmesin. Bu süreçte okullarımızın kapanmasıyla birlikte üç ay boyunca çocuklarımızı yaz spor okullarımızda eğitiyor ve onların enerjilerini boşaltmalarına vesile oluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ’sağlam kafa, sağlam vücuttu bulunur’, ’ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözlerinden de hareket ederek, çocuklarımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz ve onları yaz spor okullarımızda takip edeceğiz, ilgileneceğiz ve gelişimleri ile ilgili bilgi sahibi olacağız" dedi.

"Toroslar’da yüzme bilmeyen kalmayacak" diyen Tuna, bu yıl da kurslara katılımın yoğun olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydederek, "Mersinimiz 325 kilometre sahil bandı olan bir kent. Kentimiz sahil bandında olmasına rağmen birçok çocuğumuzun yüzme bilmemesinden dolayı denizde, serinlemek için girdikleri sulama kanallarında veya göletlerde boğulma riskiyle karşılaştıklarını ve bu boğulmaların ölümle sonuçlandığını ne yazık ki gazete küpürlerinde görüyoruz. İşte biz bunu önlemek istiyoruz. Bunun yanında İlçemizde yaşayan çocuklarımızın yoğun geçen eğitim ve öğretim yılından sonra eğlenceli bir yaz tatili geçirmelerini de istiyoruz.Bu yıl da inşallah yaklaşık 6 bin çocuğumuza yüzme eğitimi vereceğiz. Kursiyerlerimize eğitim ve spor hayatlarında başarılar diliyor, çocuklarını spora yönlendiren ailelerimize de teşekkürlerimi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Hijyen kurallarına büyük önem verdiklerini ve havuzun periyodik olarak bakımdan geçirildiğine dikkat çeken Tuna, yüzme kursuna katılan tüm kursiyerlere bone hediye etti.

Öte yandan, 7-18 yaş grubunda yer alan çocukların ve gençlerin yüzme eğitimi aldığı kursların ikinci etabı için kayıtlar, 16 Temmuz tarihinde sona erecek ve kurslar 23 Temmuzda başlayacak. İkinci etap kurslara katılmak isteyenler ise Toroslar Belediyesi hizmet binasındaki veznelere yatıracakları 35 lira ücretin dekontu, kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraflarıyla birlikte Çukurova Mahallesi’nde bulunan olimpik yüzme havuzu tesisindeki Toroslar Belediyesi Spor İşleri Koordinatörlüğüne başvurularını yapabilirler.