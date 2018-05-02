TÜFAD’ın Veteranlar Futbol Turnuvası başladı

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen Veteranlar Futbol Turnuvası, bu yıl da büyük bir katılım ile başladı. Turnuvaya bu yıl Tarsus’un efsane futbolcularından ve teknik adamlarından...

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen Veteranlar Futbol Turnuvası, bu yıl da büyük bir katılım ile başladı. Turnuvaya bu yıl Tarsus’un efsane futbolcularından ve teknik adamlarından olan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sayman Mutlu’nun ismi verildi.

Turnuvanın startı Macit Özcan Spor Kompleksinde yer alan Mersinli Ahmet Sahasında verildi. Tarsus’un efsane futbolcu ve teknik adamlarında olan ve bir süre önce vefat eden Sayman Mutlu’nun isminin verildiği turnuvada 12 takım şampiyonluk için mücadele verecek. Turnuvanın açılışına, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Sayman Mutlu’nun kızı Esra Baskın ile torunları Elif ve Kaan Baskın ile kent sporuna hizmet etmiş spor adamları katıldı. Turnuvanın açılışında konuşan Başkan Kocamaz, merhum Mutlu’nun Tarsus’a spor anlamında birçok katkı sağladığına dikkat çekerek, “Hem kişiliği, hem de spor yaşantısı ile Sayman Mutlu hepimize örnek olabilecek bir spor adamıydı. Bu bağlamda turnuvaya Sayman Mutlu’nun ismini veren TÜFAD Mersin Şubesine kendi adıma şükranlarımı sunuyorum” dedi.

TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir ise geleneksel Veteranlar Futbol Turnuvasını daha uzun yıllar Mersin’de yaşatmak amacında olduklarını belirterek, “Turnuvada amacımız hem üyelerimiz arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek, hem de sporun evrensel bir dil olduğunu gerçeği ile barış ve kardeşlik duygularının daha da artmasını sağlamaktır. Bu vesile yaşayan ve aramızdan ayrılan değerlerimizi de anmış ve onure etmiş oluyoruz. Bu yıl da Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz’ın büyük destekleri ile Macit Özcan Spor Kompleksi Mersinli Ahmet Sahasında düzenlediğimiz turnuvaya, Tarsus’un efsane futbol adamlarından Sayman Mutlu’nun ismini verdik” dedi.

Turnuvanın sportif başarıdan çok farklı amaçlar taşıdığına da dikkat çeken Bilir, “Bugün burada 3 gurupta 12 takımın şampiyonluk mücadelesi vereceği bir turnuvanın açılışını yapıyoruz. Dostluk ve kardeşlik duyguları içinde geçeceğine inandığım turnuvada tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz, spora olan ilgisi ve alakası ile bu organizasyona ev sahipliği yapıyor. Hem derneğim hem de turnuvaya katılan tüm sporcular adına kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ilk gün maçları oynandı.