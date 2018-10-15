TÜGİAD Çukurova Şubesi’nde başkanlığa yeniden Gül Akyürek Balta seçildi

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Çukurova Şubesi 5. Dönem Genel Kurulu’nda tek listeyle seçime giren Gül Akyürek Balta, yeniden başkanlığa seçildi.

TÜGİAD Çukurova Şubesi 5. Dönem Genel Kurulu, Genel Başkan Ali Yücelen’in katılımıyla Mersin’de gerçekleştirildi. Bir otelde gerçekleştirilen genel kurulda, tek listeyle seçime giren mevcut başkan Gül Akyürek Balta, yeniden başkan seçildi.

"TÜGİAD’a yeniden aday olmayacağım"

TÜGİAD faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Yücelen, aralık ayında TÜGİAD genel merkezi kurulunun yapılacağını ve o genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. Yücelen, "TÜGİAD’da en uzun süre başkanlık yapan tek kişiyim. Artık bunu devretmenin, daha başka katkılar sağlayabilecek arkadaşlara bırakmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. 6 senedir TÜGAİD’da birçok arkadaşımla birlikte çalıştım. Gururla ifade ediyorum ki, Türkiye’nin geleceğine inanan arkadaşlarla tanıştım. Burada olan herkes, hangi kimlikten gelirse gelsin o kimliklerini bir kenara bıraktılar ve işadamı kimliğiyle, üreten kimliğiyle, yenilikçi kimliğiyle bir şeyler yapmaya gayret ettiler. Özellikle İstanbul’da birçok arkadaşımız yenilikçilik anlamında birçok atılım yaptılar. Ben bunu TÜGİAD’ın diğer sivil toplum kuruluşlarından farkı olarak görüyorum" dedi.

"Dünyanın her tarafındaki Türk girişimcilere yatırım yapıyoruz"

TÜGİAD olarak dünya pazarlarına açılan bütün yenilikçi Türk girişimcilere yatırım yaptıklarını belirten Yücelen, "Türkiye’de başka bir dernek yok ki, bir risk sermayesi fonu oluştursun. Bu risk sermayesini başarıya ulaştırsın, birçok Türk girişimcisine fon sağlasın, onların yurt dışına açılmasına yardımcı olsun, hatta büyümelerine çok büyük bir destek versin. Bunu başarabilen başka bir dernek yok. Böyle bir dönemde dünyanın her tarafındaki Türk girişimcilere yatırım yapıyoruz. Birçok alandan aramıza arkadaşlarımız katılıyor. O kadar yeni meslekler ve projelerle karşı karşıya geliyoruz ki inanın hayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜİOSB Mersin’in ihtiyacına göre dizayn edilen bir proje"

Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (TÜİOSB), TÜGİAD sinerjisinin bir fikir ürünü olduğunu kaydeden Gül Akyürek Balta ise "TÜGİAD olarak tüm projelerin tasarlanması ve hayata geçirilmesinde Türkiye’nin ekonomik gücünü ve üretim potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek, ulusal ve uluslararası ekonomik politikalarının oluşturulmasında katkıda bulunmayı kendimize hedef olarak belirledik. TÜGİAD Çukurova Şubesi olarak bölgede önemli bir yatırım projesini hayata geçirmek üzere yola çıktık. Nitekim dönem içerisinde Çukurova’nın ekonomik ve sosyal kalkınmasında tarımsal ve gıda sektöründeki potansiyelleri değerlendirerek, bölgesel ekonomik politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla Tarımsal Ürün İşleme Organize Sanayi Bölgesi gibi bir yatırım fikrinin önünde böyle bir hedef var. Yola çıkılan ilk günden itibaren tam anlamıyla TÜGİAD sinerjisinin fikir ürünü olan TÜİOSB, tarım sektöründe düşük maliyetle daha verimli üretim yapmak, yurt dışı ve yurt içinde rekabet alanı oluşturmak, bölge ekonomisine katkı sunmak amacıyla planlanan ortak güç ve ortak başarı ilkesiyle Mersin’in ihtiyacına göre dizayn edilen bir proje" şeklinde konuştu.