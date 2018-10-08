MERSİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:24

Tuna: "Yaptığımız projelerde STK görüşlerini alıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, "Yaptığımız her proje ve icraatta sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini ve desteklerini almayı yönetim anlayışımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olarak benimsedik" dedi.Tuna, il merkezi...

Tuna: 'Yaptığımız projelerde STK görüşlerini alıyoruz'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, "Yaptığımız her proje ve icraatta sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini ve desteklerini almayı yönetim anlayışımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olarak benimsedik" dedi.

Tuna, il merkezi ile ilçelerdeki sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Tarsus’a bir dizi ziyarette bulunan Tuna, burada Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ziraat Odası, Tarsus Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi , Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus ve Çamlıyayla Muhtarlar Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) ile görüştü. Tuna, 15 yılda Toroslar’da hayata geçirdiği ulusal ve uluslararası platforma da yansıyan fiziki projelerinin yanı sıra tarıma ve üretime yönelik çalışmalarını anlattı.

"Toroslar’da üreten bir yapının yöneticisi olduk"

Üretim alt yapısı oluşturulması gerektiğini kaydeden Tuna, " Biz Toroslar’da üreten bir yapının yöneticisi olduk. Neyi, nerden, nasıl yapabileceğimizi araştıran bir yapıda çalıştık. Hayata geçirdiğimiz projelerimiz, kentimizde ve Türkiye genelinde herkesin dikkatini çeken icraatlar oldu. Bunların karşılığında ödüller aldık ve konuşmacı olarak birçok platforma davet edildik. Yeter ki üretim ve istihdam olsun. Yeter ki ülkemize katmadeğer sağlayacak tesis ve projeler olsun. Biz her türlü varız" ifadelerini kullandı.

"Kentteki herkesi kucaklıyoruz"

Halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla kentteki herkesi kucakladıklarını vurgulayan Tuna, "Halkımızın güveni ve takdirleriyle Toroslar’da üç dönemdir açık ara belediye başkanı seçildik. Hizmet yaparken hiçbir zaman ben yaptım olduğu mantığı ile değil birlikte yönetişim anlayışıyla çalıştık. Kentimizdeki üç üniversiteyle ortak proje yapan tek belediye olduk. Yeter ki vatan, bayrak düşmanı olmasın kentimizdeki herkesi kucaklıyoruz" şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku