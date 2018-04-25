TURAB Başkanı Sunay: 'İş dünyasının yurt dışına açılması amacındayız'

Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği (TURAB) yöneticileri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MTSO) ziyaret ederek, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol ile görüştü.Ziyaretle ilgili açıklama...

Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği (TURAB) yöneticileri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MTSO) ziyaret ederek, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol ile görüştü.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan TURAB Genel Başkanı Canan Sunay, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek, "MTSO ile yaptığımız görüşmede ülke ekonomisini kalkındırmak ve Arap ülkeleri ile olan ticari ilişkilerimizi geliştirmek için fikir alışverişinde bulunduk. TURAB olarak belirli ülkelerin büyük elçilerini ülkemize davet edip iş dünyasına yönelik çeşitli toplantılar düzenleme önerilerimizi paylaştık. Bu projelerimizi MTSO ile görüşüp yapılacak toplantılar ile ilgili işbirliği konusunda anlaştık. Amacımız iş dünyasının dışarı açılması ve yurt dışı ilişkilerin gelişmesidir. Bunun için TURAB olarak çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Sunay ayrıca, MTSO’nun yeni yönetimini de tebrik etti.