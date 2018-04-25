MERSİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 14:45

Türk Dünyası Tiyatro Günleri başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Türk Dünyası Tiyatro Günleri, Azerbaycan Sumgayıt Drama Devlet Tiyatrosu’nun ’Ocak’ isimli oyunu ile başladı.Türk dünyasından birçok tiyatro grubunu Mersin’de...

Türk Dünyası Tiyatro Günleri başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Türk Dünyası Tiyatro Günleri, Azerbaycan Sumgayıt Drama Devlet Tiyatrosu’nun ’Ocak’ isimli oyunu ile başladı.

Türk dünyasından birçok tiyatro grubunu Mersin’de bir araya getiren tiyatro günleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın katılımı ile gerçekleştirilen ’Ocak’ isimli oyunun sahnelenmesiyle başladı. Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte, Turgut Özakman tarafından yazılan ve Firudin Muharremov tarafından yönetilen oyun, Mersinlilerin beğenisini topladı. Toplumsal ve ekonomik sorunlar içerisinde boğulan bir ailenin başından geçenleri anlatan oyunda, aile bireylerinin soruna yaklaşımı ve ailenin yaşadığı psikolojik durumu ele alındı.

Oyunun sahnelenmesinin ardından konuşan Başkan Kocamaz, hedeflerinin insanları tiyatro gibi birleştirici bir özelliği olan sanat dalı sayesinde birleştirmek ve kaynaştırmak olduğunu belirterek, kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak için sanatsal ve kültürel faaliyetlere devam edeceklerini söyledi. Yeni neslin Türklüğü ve Türk dilini birlik ve beraberlik içerisinde yaşatmasının ana gayeleri olduğunu ifade eden Başkan Kocamaz, kendi kimliğine ve benliğine sahip çıkan bireyler yetiştirmenin önemine de değindi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku