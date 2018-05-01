Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Türk Dünyası Tiyatro Günleri sona erdi.Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda 24-30 Nisan tarihleri...

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Türk Dünyası Tiyatro Günleri sona erdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda 24-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk Dünyası Tiyatro Günleri’nin son gününde Irak Kerkük Türkmen Gardaşlık Ocağı Tiyatro Grubu’nun Giden Dalar isimli oyunu sahnelendi ve Mersinli tiyatro severlerden tam not aldı.

Tiyatronun eğitici, eğlendirici, düşündürücü ve birleştirici unsurlarını Türk Dünyası Tiyatro Günleri sayesinde Mersin’deki vatandaşlarla buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ortak Türk kültürünü yaşatmayı sürdürdü. Türk dünyasının ortak paydasını, sevincini, kültürünü, sanatın en güçlü dalı tiyatro ile harmanlayarak vatandaşlar arasında köprü kuran Büyükşehir Belediyesi, Mersinlilere sanat dolu günler yaşattı.

Tiyatro günlerinde Azerbaycan Sumgayıt Drama Devlet Tiyatrosu, Türkmenistan Maktumkulu Halk Müzikal Dram Tiyatrosu, KKTC Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Gagauzya Komrat Belediyesi Kesya Müzik ve Drama Tiyatrosu, Tataristan Devlet Özerk Kültür Kurumu Buinsky Devlet Drama Tiyatrosu, İran Türk Tiyatrosu, Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet Gençlik Uchur Tiyatrosu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve son olarak Irak Kerkük Türkmen Gardaşlık Ocağı Tiyatro Grubu sahne aldı.

Sahnelenen tiyatro sonunda Irak’tan Mersin’e gelen tiyatroculara çiçek ve plaketlerini takdim eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Sinan Bayraktar, "Bugün etkinliğimizin son günündeyiz. 4. Türk Dünyası Tiyatro Günleri’nin yedinci günündeyiz ve günümüzü Irak Kerkük Türkmen Gardaşlık Ocağı Tiyatro Grubu ile neticelendirdik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Bu yıllık perdemizi kapatıyoruz ve inşallah bir daha ki yıl yine aynı ülkelerin üzerine ilave edilerek, her yıl biraz daha güçlendirerek devam edeceğiz. Gelecek yıl da yine hepinizi burada görmek istiyor ve sizleri şimdiden davet ediyorum” dedi.