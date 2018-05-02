MERSİN:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:26

Türkiye Kent Konseyleri Platformu 24. Genel Kurulu Mersin’de yapıldı

Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun 24. Genel Kurul Toplantısı, Mersin Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Mersin’de bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, 23. dönem ve Maltepe Kent Konseyi Başkanı Ozan Demir tarafından başkanlık,...

Türkiye Kent Konseyleri Platformu 24. Genel Kurulu Mersin'de yapıldı
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Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun 24. Genel Kurul Toplantısı, Mersin Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Mersin’de bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, 23. dönem ve Maltepe Kent Konseyi Başkanı Ozan Demir tarafından başkanlık, Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu’na devredildi. Genel Kurul, Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan’ın konuşmasıyla başladı.

Mersin Kent Konseyi ev sahipliğinde daha iyi ve daha yaşanabilir kentler oluşturulmasına katkı sunmak üzere bir araya gelinen ve “çevre” temasıyla gerçekleştirilen 24. Türkiye Kent Konseyleri Platformu Genel Kurulu birinci oturumunda, Merkez Valisi Doç. Dr. Yusuf Erbay “Kent Konseyleri”, Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu “İklim Değişikliği ve Paris Sözleşmesi”, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Şahin Burat “İklim Mücadelesinin Etiği, Estetiği ve Tekniği”, Gazi Üniversitesi’nden Çevre Hukuku uzmanı Doç. Dr. Süheyla Suzan Alıca “Kent ve Çevre”, Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Mehmet Özdağ “Türkiye’nin Enerji Görünümü ve Nükleer Enerji Tercihleri” konularında sunum yaptılar.

İkinci oturumda katılımcılar konuşmacılar ile soru-cevap şeklinde interaktif bir toplantı gerçekleştirdiler.

Toplantının ikinci gününde ise Merkez Valisi Doç. Dr. Yusuf Erbay moderatörlüğünde “Dünden Bugüne, Bugünden Yarına Kent Konseyleri” çerçevesinde yönetmelik ve tüzük tartışması yapıldı.

Toplantı sonrasında katılımcılar Tarsus’da tarihi yerleri gezdi.
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