MERSİN:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 16:13

U-14 Milli Takım seçmeleri Mersin’de yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi’nin ortaklaşa organize ettiği U-14 Milli Takımı il seçmeleri Mersin’de yapıldı.TFF ve TÜFAD Mersin Şubesi tarafından U14 Milli Takım seçmeleri...

U-14 Milli Takım seçmeleri Mersin'de yapıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi’nin ortaklaşa organize ettiği U-14 Milli Takımı il seçmeleri Mersin’de yapıldı.

TFF ve TÜFAD Mersin Şubesi tarafından U14 Milli Takım seçmeleri Toroslar bölgesinde bulunan Koray Aydın Sahasında yapıldı. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’nın da izlediği seçmelerde, TÜFAD’a bağlı antrenörler ilk etapta 2005 doğumlu 170 sporcu arasından 30’unu belirledi. Belirlenen 30 sporcu daha sonra TFF Adana Bölge’den antrenör İbrahim Okutan’ın katıldığı seçmelerde milli formayı giyebilmek için ter döktü. 30 sporcu arasından seçilenler ise 18 Ekim’de TFF tarafından belirlenecek seçme merkezine çağrılacak.

Her yıl düzenlenen alt yapı milli takım seçmelerine Mersin’den ciddi sayıda sporcu gönderdiklerini söyleyen TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir, “Mersin özellikle futbol açısından önemli bir potansiyele sahip kent. Bizde bu potansiyeli harekete geçirebilmek adına TÜFAD olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İlk etapta 170 sporcu arasından TÜFAD Mersin Şubesi’nin belirlediği antrenörlerimiz 30 sporcuyu belirledi. Bu 30 sporcu daha sonra TFF Adana Bölge’den gelen antrenörler tarafından izlendi ve ön plana çıkanlar kayıt altına alındı” dedi.

Başarılı olan sporcuların Milli Takım formasını giyebilmek için 18 Ekim’de düzenlenecek olan seçmelere katılacağını kaydeden Bilir, “U-14 Milli Takım seçmelerini tamamladık. Katılan tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize teşekkür ederiz. Ayrıca bizlere ev sahipliği yapan ve seçmelerde bizleri yalnız bırakmayan Toroslar Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkürü bir borç biliriz. TÜFAD olarak genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmak için çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.
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