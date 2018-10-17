MERSİN:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:03

Uluslararası Akdeniz Sempozyumlarının ilki Mersin’de yapılacak

Her yıl periyodik olarak düzenlenmesi planlanan Uluslararası Mersin Sempozyumu ve Uluslararası Akdeniz Sempozyumlarının ilki, 1-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Mersin Akademi Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilecek.

Uluslararası Akdeniz Sempozyumlarının ilki Mersin'de yapılacak
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Her yıl periyodik olarak düzenlenmesi planlanan Uluslararası Mersin Sempozyumu ve Uluslararası Akdeniz Sempozyumlarının ilki, 1-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Mersin Akademi Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilecek.

Sempozyum, akademisyenlerin, araştırmacıların ve Akdeniz bölgesi ile Mersin ilinden ilgili kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya gelmesine, bölge ve şehir hakkında yapılan araştırmaların sunulmasına ve tartışılmasına imkan sağlayacak. Her iki sempozyumun da düzenleme kurulu başkanlığı görevini yürüten MEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Durmuş Ali Arslan, sempozyumların Mersin ve Akdeniz bölgesi için çok önemli bir bilgi hazinesi oluşturacağını kaydetti. Arslan, "Mersin ilimizin ve Akdeniz bölgesindeki diğer illerimizin, sağlık, kültür, tarih, spor, sanat, tarım ve daha bir çok alandaki güncel ve bilimsel bilgilerinin ortaya konması ve tartışılmasına olanak sağlayacak bu sempozyumlar uluslararası olması nedeniyle de ayrı bir öneme sahip" dedi.

Sempozyumlara 200’den fazla bildirinin geldiğine ve bunun şehir ve bölgedeki tüm paydaşlar açısından önemine değinen Arslan, "Dünyanın birçok farklı bölgesinden araştırmacıları şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. İlimizin ve bölgemizin tanıtımı, gelişmesi ve büyümesi açısından da çok önemli olan bu sempozyumların şehrimizdeki paydaşlarımız açısından önemli olacağını düşünüyorum. Sempozyumların, Mersin’imize ve tüm bölgemize hayırlı olmasını diliyor, tüm Mersin halkını, öğrencilerimizi sempozyumlarımıza bekliyoruz" diye konuştu.
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