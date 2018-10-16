MERSİN:
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16 Ekim 2018 Salı 10:12

Vali Su: "Esnafı rahatlatacak düzenlemeler hayata geçirildi"

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Oto Galericiler Derneği (MOGDER) ve Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) tarafından düzenlenen ’Meslek Yeterlilik Belgesi’ tanıtım ve teslim törenine katıldı.Suphi Öner Öğretmenevi Tarsus Salonu’nda...

Vali Su: 'Esnafı rahatlatacak düzenlemeler hayata geçirildi'
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Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Oto Galericiler Derneği (MOGDER) ve Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) tarafından düzenlenen ’Meslek Yeterlilik Belgesi’ tanıtım ve teslim törenine katıldı.

Suphi Öner Öğretmenevi Tarsus Salonu’nda düzenlenen törene Vali Su’nun yanı sıra, Mersin Milletvekili Hacı Özkan, MASFED Başkanı Aydın Erkoç, MOGDER Başkanı Bekir Selvi, il protokolü ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sinevizyon gösterimi ile devam eden törende konuşan Su, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Mersin’de de her alanda çok ciddi ve çok büyük yatırımların gerçekleştirildiğini belirtti.

Yatırımların yanında esnafı rahatlatacak ve onların önünü açacak düzenlemelerin de hayata geçirildiğini söyleyen Su, yapılan düzenlemeyle motorlu araç satıcıları ile oto galericilerinin mesleki yeterlilik belgesi almasının zorunlu hale getirildiğinin altını çizerek, bir mesleği icra ederken belli kriterlere sahip olunması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, ’Mesleki Yeterlilik Belgesi’ almaya hak kazanan 70 kişiye sertifikaları Vali Su ve protokol üyeleri tarafından verildi.
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