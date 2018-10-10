Vali Su, MEÜ Cami Yaptırma Derneği’nin programına katıldı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Cami Yaptırma, Yaşatma ve Koruma Derneği tarafından düzenlenen yardım etkinliğine katıldı.Mersin Üniversitesi’ne inşa edilecek olan cami ile ilgili konuların istişare edilerek yardım...

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Cami Yaptırma, Yaşatma ve Koruma Derneği tarafından düzenlenen yardım etkinliğine katıldı.

Mersin Üniversitesi’ne inşa edilecek olan cami ile ilgili konuların istişare edilerek yardım toplanması amacıyla düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir ile İl Müftüsü Şaban Kondi’nin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluş temsilcisi ve hayırsever iş insanı katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile süren programda konuşan Vali Su, son derece anlamlı bir amaç için bir araya gelindiğini belirterek, Mersin Üniversitesi Cami’sine yapılan ve yapılacak olan tüm yardımlar için hayırseverlere teşekkür etti ve hayırların kabul olması temennisinde bulundu.

MEÜ Rektörü Çamsarı ile İl Müftüsü Kondi’nin de gecenin anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptığı program, protokol konuşmalarının ardından inşa edilecek olan caminin üç boyutlu sinevizyon gösterimi ve tanıtım videosunun izlenmesiyle devam etti.