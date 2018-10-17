MERSİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 12:13

VM Medical Park Mersin Hastanesi ile MTSO arasında protokol imzalandı

VM Medical Park Mersin Hastanesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) arasında “Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi” imzalandı.Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşen toplantıya VM Medical Park Mersin Hastanesi adına Genel Müdür İlker...

VM Medical Park Mersin Hastanesi ile MTSO arasında protokol imzalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

VM Medical Park Mersin Hastanesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) arasında “Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi” imzalandı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşen toplantıya VM Medical Park Mersin Hastanesi adına Genel Müdür İlker Yılmaz, Kurumsal Pazarlama Müdür Yardımcısı Serpil Tatar katılım sağlarken MTSO adına Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Yönetim Kurulu üyeleri İsa Çani ile Hacı Halil Kürek katıldı. Genel Müdür Yılmaz, yaklaşık 36 bin metrekarelik kapalı alanda uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunduklarını kaydederek, “Başarılı hekim kadromuzla, kaliteli sağlık hizmetini Mersin’e taşımaktan gurur duyuyoruz. 17 bini faal 20 bin civarında üyesi bulunan, ildeki 422 bin kişilik istihdamın önemli bir kısmını sağlayan MTSO kentin önemli bir sivil toplum kuruluşudur. MTSO üyelerine yönelik avantajlı sağlık hizmeti protokolünün imzalanmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Kentin önde gelen kurumlarıyla birlikte Mersin için elimizden gelen katkıyı vermeye her zaman hazırız” dedi.

Başkan Kızıltan ise ziyaretten ve imzalanan protokolden dolayı teşekkürlerini ileterek, sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olması dileklerini paylaştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku