Yaş meyve ve sebze ihracatında rekor yine AKİB’de

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, birlikleri kanalıyla yapılan yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 28 oranında artış göstererek 532.7 milyon dolara yükseldiğini belirterek, tüm ihracatçı birlikleri...

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, birlikleri kanalıyla yapılan yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 28 oranında artış göstererek 532.7 milyon dolara yükseldiğini belirterek, tüm ihracatçı birlikleri arasında yüzde 45’lik pay ile Türkiye yaş meyve ve sebze ihracatına en çok katkı sağlayan birliğin, her dönem olduğu gibi yine AKİB olduğunu söyledi.

AKİB’ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatı yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 16, değerde ise yüzde 23 oranında artış göstererek 1.17 milyar dolara yükseldi.

"Narenciye ihracatının yüzde 78’i AKİB kanalıyla gerçekleştiriliyor"

2018 yılının ilk yarısı ihracat rakamlarını değerlendiren Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, bu artışa en çok katkıyı sağlayan alt ürün grubunun miktarda yüzde 43, değerde ise 48 oranında artış göstererek, ihracatı 412.7 milyon dolara ulaşan taze meyve olduğunu ve özellikle haziran ayında yapılan 168 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının yaklaşık yüzde 85’inin yaş meyve olduğunu belirtti. Sezon sonuna gelinen narenciye ihracatının yılın ilk yarısında miktarda yüzde 42, değerde ise yüzde 39 oranında artış göstererek 407.6 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Sin, Türkiye için stratejik bir öneme sahip olan narenciye ihracatının yaklaşık yüzde 78’inin AKİB kanalı ile gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yılın ilk yarısında yaş meyve ve sebze sektör ihracatında yaşanan bu önemli artışta emeği geçen bütün ihracatçılara teşekkür eden Sin, yılın ilk 6 ayında en çok ihraç edilen ürünlerin domates, limon, kiraz, vişne, mandarin ve portakal olduğunun bilgisini verdi.

"Dünyanın 134 ülkesine ihracat yapılıyor"

Son yıllarda üreticilerin bilinçlendirilmesi kapsamında yapmış oldukları çalışmaların neticesinde ürün kalitesini artırarak dünyanın 134 ülkesine ihracat yapıldığına dikkat çeken Sin, ocak-haziran döneminde en çok yaş meyve sebze ihracatı yapılan ülkelerin sırasıyla Rusya Federasyonu, Irak, Almanya, Romanya ve Ukrayna olduğunu söyledi. Sin, "Alternatif pazar oluşturma çalışmalarını çok önemsiyoruz. Yaş meyve sebzede kaliteye ve gıda güvenliğine verdiğimiz önem arttı ve Türk ürünleri artık uluslararası piyasada daha yüksek fiyata talep görüyor. Sektörde kaydedilen bu ciddi aşamaların

sayesinde diğer ülkelere de ihracatımızın yükselerek artacağını temenni ediyorum" dedi.

Yılın ilk 6 aylık dönemi ihracatında yaşanan artışın sektörün yüzünü güldürdüğünü ifade eden Sin, Türkiye yaş meyve ve sebze sektöründe koordinatörlük görevini yürüten Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birliği kanalıyla yapılan yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 28 oranında artış göstererek, 532.7 milyon dolara yükseldiğini, tüm ihracatçı birlikleri arasında yüzde 45’lik pay ile Türkiye yaş meyve ve sebze ihracatına en çok katkı sağlayan birliğin, her dönem olduğu gibi yine AKİB olduğunu vurguladı.

Yılın ilk yarısında Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 23 arttığını, AKİB’in yaş meyve sebze ihracat artış hızının ise yüzde 28 olduğu bilgisini veren Sin, "İhracatımızdaki artış eğilimini yükselerek devam ettirmek ve ihracat pazar yelpazesini genişletmek amacıyla sektörün önünü açacak etkinliklere hız kesmeden devam edeceğiz. İhracatçıların sorunlarına çözüm bulabilmek amaçlı olarak her daim yanlarında olacağız" diye konuştu.