Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi ile Tarsus Belediye Spor Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Yaz Kampı” başladı.

Mehmet Çelebi Spor Tesisleri’nde düzenlenen programa katılan Belediye Başkanı Şevket Can, çocukların iyi bir tatil dönemi geçireceklerini söyledi.

Aileleri tebrik eden Başkan Can, bugün burada ailelerin de çocukları gibi heyecanlı olduklarını gördüğünü, çocukların her birinin kendilerinin emaneti olduğunu söyledi.

Başkan Can, “Bu yıl yaz kapımızın üçüncüsünü düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk yıl vatandaşlarımızın bu kadar ilgi göstereceğini tahmin etmiyorduk. Sayımız arttıkça branş sayımızı da arttırdık. Bu yıl yaz kampı için 186 çocuğumuz bizlere müracaat etti. Çocuklarımızın tatillerini en iyi şekilde değerlendireceklerine, yeni arkadaşlıklar, dostluklar kuracaklarına ve de vatanına, milletine yakışır gençler olacaklarına inanıyorum. Burada sadece sosyal ve kültürel olarak değil aynı zamanda birer eğitici olarak öğretmen ve idarecilerimiz çocuklarımızı eğitecekler” dedi.

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı çocuklar yetiştirmek için çalıştıklarını belirten Başkan Can, “Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, vatanını milletini seven, ailesine itaat eden güzel birer Türk genci olmalarını umut ediyorum. Velilerimize de şu mesajı vermek istiyorum. Hiç merak etmeyin çocuklarınız emin ellerde, bizim emanetimizdir. Ayrıca öğretmen arkadaşlarıma da tavsiyem bütün çocukları kendi çocuklarınız gibi görmenizdir. Burada hiçbir çocuğumuzun yaz kampı süresi boyunca burnu kanamadan rahat ve huzurlu bir ortamda eğitilmesini rica ediyorum. Bütün çocuklarımıza iyi eğlenceler iyi tatiller diliyorum” şeklinde konuştu.

Yaz Kampı boyunca, basketbol, voleybol, jimnastik, yüzme, eğitsel kollar, satranç, sinema, resim, dans, işaret dili, Türk Müziği Çocuk Korosu, zumba, halk oyunları bölümleri bulunacaklar.

Temmuz ve Ağustos aylarında 2 ayrı bölümde oluşacak olan kampı tamamlayan çocuklara, Eylül ayının ilk haftasında sertifika verilecek.