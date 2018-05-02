Yaza kilo vererek girmek için: 'Su, lifli besin, spor'

Medical Park Tarsus Hastanesi’nden Diyetiysen Ayşe Şahika Nergiz yaz mevsimi yaklaşırken kış kilolarından kurtulmak isteyenlere uyarıda bulunarak, “Günde 1,5-2 litre su için, lifli gıdalar tüketin, spor yapın” dedi.

Diyetiysen Ayşe Şahika Nergiz, yaz mevsiminin gelmesiyle kilo vermek isteyenlere önerilerde bulundu. Nergiz, düzenli uykunun da kilo vermede etkili olduğunu söyledi.

Proteinsiz diyet olmaz

Diyetisyen Ayşe Şahika Nergiz, yaza 5 kala kilolarından kurtulmak isteyenlere şu tavsiyelerde bulundu:

“Şeker ver şeker ilaveli besinleri hayatınızdan çıkarın. Ambalajlı, içerisinde ne olduğunu bilmediğiniz, hacmi küçük kalorisi yüksek, besin değeri düşük ürünleri hayatınızdan çıkarın. Günlük protein ihtiyacınızı karşılayacak besinleri, özellikle yumurtayı beslenmenize muhakkak ekleyin. Türkiye’ye özgü besin ve beslenme rehberine göre günlük kalori ihtiyacının yüzde 10-15 i proteinden gelmelidir. Her gün et tüketme imkanı yoksa bile peynir, süt, yoğurt, yumurta ve bitkisel protein kaynağı olan kuru baklagilleri beslenmenize dahil edin. Beyaz ekmek, makarna, pirinç yerine tam tahıllı ekmek, kepekli makarna, bulgur tercih edin. Glisemik indeksi düşük olan bu besinler kan şekerinizi daha yavaş yükseltip daha geç düşmesini sağladığı için daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Kuru baklagiller, sebzeler, meyveler ve tam tahıllı ürünler gibi lifli besinleri beslenmenize dahil edin. Yapılan bir araştırmaya göre günde 14 gr daha fazla lifli besin tüketen insanların tüketmeyen insanlara göre daha fazla kilo verdiği görülmüştür.”

Günlük 1,5 - 2 litre kadar su tüketmeye özen göstermek gerektiğinin altını çizen Nergiz, “Size ait su şişeleriniz olsun ve günlük tüketiminizi takip edin. Hayatınızdaki fiziksel aktiviteyi arttırın. Herhangi bir ana öğünden 1,5 saat sonra 30-45 dakikalık bir yürüyüş hem fizyolojik hem psikolojik olarak sizi çok rahatlatacaktır. Etiket okuma alışkanlığı kazanın. Tüketeceğiniz ürünü tercih etmeden önce muhakkak içerisindeki karbonhidrat\şeker miktarını ve kalorisini inceleyin. Ve aldığınız bu kaloriyi yakmak için ne kadar fiziksel aktivite yapmanız gerektiğini düşünün. Tüketip tüketmeyeceğinize bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra karar verin” şeklinde konuştu.

Diyetisyen Nergiz, beslenme günlüğü tutulması gerektiğine değinerek, “Günlük yapmayı alışkanlık haline getirin. Bu sayede farkında olmadan gün içerisinde yaptığınız kaçamakları azaltabilirsiniz. Düzenli uyku alışkanlığı edinin. Yapılan bir araştırmaya göre günlük uyku saati 6-8 saat arasında olmalıdır. Bu saat diliminden az ya da fazla uyumak, düzensiz uyku alışkanlığı göbek bölgesinde yağlanmaya sebep olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Diyetisyen Ayşe Şahika Nergiz, yaz aylarına girerken kilo vermek isteyenler için örnek beslenme programı da sundu:

Sabah: Açık çay\ bitki çayı, yumurta, az yağlı peynir, az tuzlu zeytin, bol yeşillik, domates, salatalık, tam buğday\kepek\çavdar ekmeği

Ara öğün: 1-2 porsiyon meyve

Öğle: Izgara veya haşlanmış veya fırında veya sote az yağlı et tavuk veya balık veya kuru baklagil yemeği, bol salata (yağsız), tam buğday ekmeği veya çorba veya bulgur pilavı veya kepekli makarna

Ara öğün: 1-2 porsiyon meyve, 5-6 adet çiğ badem\fındık

Akşam: Zeytinyağlı sebze yemeği, kaymaksız yoğurt\ayran\cacık, yağsız bol salata, tam buğday ekmeği veya çorba veya bulgur pilavı veya kepekli makarna

Gece: Süt, 1-2 porsiyon meyve