MERSİN:
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20 Temmuz 2018 Cuma 14:20

Yeşilboğaz: “Barolar toplumsal dönüşüme katkı sağlamalı"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, baroların, toplumsal dönüşüme katkı sağlaması gerektiğini söyledi.Yeşilboğaz, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile Tarsus Cezaevi Müdürü Muzaffer Avcı’yı ziyaret etti. Cezaevi...

Yeşilboğaz: 'Barolar toplumsal dönüşüme katkı sağlamalı'
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Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, baroların, toplumsal dönüşüme katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

Yeşilboğaz, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile Tarsus Cezaevi Müdürü Muzaffer Avcı’yı ziyaret etti. Cezaevi Müdürü Avcı’yı ziyaretinde, baroların önemine vurgu yapan Yeşilboğaz, "Barolar, sadece avukatlık mesleğini geliştirmekle, meslek mensuplarının yararlarını korumak ve gereksinimlerini karşılamakla, meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmakla ve korumakla görevli olmayıp, toplumsal değişime ve dönüşüme de katkı sağlamak zorundadır. Bunu başarabilmek için her zaman sorgulayıcı ve yenilikçi düşünceyle hareket ediyoruz” dedi.

Yeşilboğaz, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç’ı ziyaretinde ise Mersin Barosu olarak, kutsal savunmayı bağımsız bir şekilde temsil eden avukatlık mesleğinin onurunu ve meslektaşlarının haklarını korumak için mücadele ettiklerini kaydetti. Mersin Barosu’nun, meslektaşlarına, avukatlık mesleğine, toplumsal sorunlara ve adaletin tesisi için yaptığı katkılarla gündeme gelen kurumsal bir yapı olduğunu ifade eden Yeşilboğaz, "Baromuz haksızlığa uğrayan herkesin yanındadır, toplumumuzun sesidir. Mersin Barosu her zaman halkımızın umudu olmaya devam edecek” diye konuştu.
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