MERSİN:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 09:43

Yeşilboğaz güven tazeledi

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 2018-2020 Mersin Barosu Olağan Genel Kurulu başkanlık seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre 756 oy alarak yeniden baro başkanı seçildi.Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Birimi’nde gerçekleşen başkanlık...

Yeşilboğaz güven tazeledi
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Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 2018-2020 Mersin Barosu Olağan Genel Kurulu başkanlık seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre 756 oy alarak yeniden baro başkanı seçildi.

Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Birimi’nde gerçekleşen başkanlık seçiminde avukatlar 5 sandıkta oy kullandı. Sayım sonuçlarında Yeşilboğaz 756 oy alarak yeniden Mersin Barosu Başkanı seçilirken, diğer başkan adayı Semih Birol Güner ise 134 oy aldı.

"En şerefli göreve bir kez daha gelmenin onurunu yaşıyorum"

Kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Yeşilboğaz, "2018-2020 Mersin Barosu Olağan Genel Kurulu ile Mersin Barosu’nun en şerefli görevi olan baro başkanlığı görevinin bir kez daha tarafıma tevdi edilmesinin onurunu yaşıyorum. Mesleki sorunlarımız, ülke ve kent sorunları ile ilgili meselelerde birlikte mücadele etmek için, listemde yer alan tüm kurul arkadaşlarıma da 2 yıl için bu görev tevdi edilmiştir" diye konuştu.

"Birlikte hareket etmek zorundayız"

Mersin Barosu’nun büyük bir aile olduğunu ve birlikte hareket etmek zorunda olduğunu kaydeden Yeşilboğoz, "Biz baro başkanlığına, yönetim kuruluna, disiplin ve denetleme kuruluna ve Türkiye Barolar Birliği delegeliğine talip olduğumuzda bir şiarla yola çıktık. Ülkemizde adaletin tecelli etmesi için elimizden geleni yapacağımıza, hukukun üstünlüğünü sağlayacağımıza söz verdik. Baromuz içerisinde meslek sorunları ile ilgilenirken meslektaşlarımız arasında hiçbir zaman ayrım yapmayacağımıza dair söz verdik. Mersin Barosu büyük bir ailedir ve birlikte hareket etmek zorundadır. Biz diyoruz ki, Mersin Barosu, Mersin Barosu üyesi meslektaşlarıyla bir olmak zorundadır. Gücümüzü bir kılmak zorundayız. Bunu yaptığımız takdirde, hedeflerimize çok kolay bir şekilde ulaşabiliriz. Bütün meslektaşlarımız yanımızda olursa, bütün sorunlarımızı rahatlıkla çözüme kavuşturabiliriz" ifadelerini kullandı.
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