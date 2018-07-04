Yeşilboğaz: 'Islah edici önlemler alınmazsa cezalar yeterli olmaz'

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, çocuk istismarı konusunda ıslah edici önlemler alınmazsa cezaların asla yeterli olmayacağını belirterek, "Yapılan eylemlerin basit bir suç olarak algılanması en büyük hatayı getirir. Bu konuyu...

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, çocuk istismarı konusunda ıslah edici önlemler alınmazsa cezaların asla yeterli olmayacağını belirterek, "Yapılan eylemlerin basit bir suç olarak algılanması en büyük hatayı getirir. Bu konuyu geniş çaplı ele almak gerekiyor" dedi.

Yeşilboğaz, katıldığı radyo programında, çocuk hakları ile çocuk istismarı konularında velilere ve çocuklara tavsiyelerde bulunarak, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Mersin Barosu’nun, halkın yaşadığı sorunları en iyi bilen, en büyük örgüt olduğunu belirten Yeşilboğaz, “Toplum için yararlı olabilecek her türlü politikayı yapmaya hazırız. Amacımız, toplumu muasır medeniyet seviyesine çıkarmaktır. İnsanlara yaşama tutunabilmeleri için bir umut verirseniz, kanuna aykırı eylemler azalır. Ayrıca, ıslah edici önlemler alınmazsa, cezalar yeterli olmaz. Biz elimizi taşın altına koyduk. Sadece elimizi tutsunlar. Çok önem verdiğimiz Kadın Hakları, Çocuk Hakları, İnsan Hakları ve Hayvan Hakları Merkezlerimiz topluma dönük yüzümüzdür ve bunları çok daha aktif hale gelecektir. Ekim ayından itibaren bu projelerimizin hepsi uygulamaya girecek. Mersin ve Türkiye bizi görecek” diye konuştu.

"Sadece çocukları değil, velileri de eğitiyoruz"

Çocuk Hakları Merkezinin, çok önemli bir yer teşkil ettiğini kaydeden Yeşilboğaz, "Avukatlarımız çocuklara ve velilere çocuk hakları ile çocuk istismarı konularından önemli bilinçlendirme çalışmaları yaptı. Birçok kamu kuruluşları ile protokol imzalayarak el birliği ile farkındalık çalışmaları yapmaya başladık. Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezimiz tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilk olarak, ’Düşlerime Dokunma’ ve daha sonra da ‘Sihirli Küre’ adlı tiyatro oyunları avukatlarımız tarafından sahnelenerek, çocuklarımıza haklarını ve cinsel istismardan korunma yollarını en iyi şekilde eğlenceli bir dille öğrenmeleri sağlanmıştır. Çocuklara farkındalık oluşturacak cümleleri kurduğunuz zaman çocuk sorgulamaya başlıyor. Bu ciddi anlamda olumlu bir dönüşümdür. Sadece çocukları değil, velileri de eğitmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocuklara yönelik tacizler ve ölümler ile ilgili haberlerin Türkiye gündeminin en üst sırasında yer aldığını ifade eden Yeşilboğaz, “Islah edici önlemler alınmazsa cezalar asla yeterli olmaz. Yapılan eylemlerin basit bir suç olarak algılanması en büyük hatayı getirir. Bu konuyu geniş çaplı ele almak gerekiyor. Sadece hukuki boyutu ile ele alırsak, asla bir sonuca varamayız. Siyasal, ekonomik ve toplumsal ve sosyal yönü vardır. Tüm

uzmanlar tarafında incelenmesi gerekiyor. Biz çocukların eğitimine bu nedenle çok önem veriyoruz. Eğitim çocuktan başlar ve temeli eğitmek zorundayız” şeklinde konuştu.

"Veliller çocuğuyla güven ilişkisi kurmak zorunda"

Çocukların istismardan korunması konusunda velilere tavsiyelerde bulunan Yeşilboğaz, “Veliler çocuklarını, çocuk olarak görmemeli, birey olarak görmelidir. Çocuklarına ne gibi hak ve yükümlülüklerinin olduğunu öğretmeleri gerekiyor. Okullarda eğitim veriliyor ama eğitim temelde ailede başlar. Çocuğa ilk eğitimi aile vermek zorunda. Cinsel eğitimi de vermek zorunda. Başkasının kendi vücuduna dokunmamasını, yabancı kişilerle görüşmemesini de öğretmeli. Çocuk bir birey olarak ne yapması gerektiğini anlaması gerekiyor. Veliler çocuklarıyla iletişimi iyi kurarsa, yaşadığı en kötü bir olayı anında anlatır. Veliler çocuğuyla güven ilişkisini kurmak zorunda. Klasik bir anne baba modundan çıkıp, eğitmen ve arkadaş modeli olmak zorundalar. Bu ilişkiyi kurduğunuz zaman çocuk her zaman size açık olur” diye konuştu.

Çocuklara da tavsiyelerde bulunan Yeşilboğaz, yaşadıkları tüm olumsuzlukları aileleriyle paylaşmaları gerektiğini söyleyerek, şöyle devam etti; "Çocuklarımız, kendi bedenlerinin kendilerine ait olduğunu bilmeleri, kendi haklarının farkında olmaları gerekiyor. Kendilerinin hakları olduğu kadar, başkasının da hakkının olduğunun bilincine varması gerekiyor. Anne ve baba çocuğuna karşı ortak bir dil bulmalıdır. Çocukla velisi arasında güven duygusu gelişmemiş ise çocuklar yaşamış oldukları sorunları mutlaka okullarındaki rehberlik öğretmenleri ile paylaşmalıdır. Baromuzun çocuk hakları merkezine gelebilirler, veliler her zaman müracaatta bulunabilirler."