Yeşilboğaz mazbatasını aldı

Mersin Barosu Başkanlığı’na yeniden seçilen Bilgin Yeşilboğaz mazbatasını alarak, 2018-2020 dönemi için göreve başladı.

Mersin Baro Odası’nda düzenlenen mazbata töreninde, Yeşilboğaz, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu ve denetleme kurulu üyeleri, TBB delegeleriyle birlikte mazbatasını, Divan Başkanı Avukat Halit Akın’dan teslim aldı. Törende konuşan Yeşilboğaz, kazananın Mersin Barosu olduğunu, koltuk sevdası için değil, mücadele etmek için göreve geldiğini belirtti.

"Kazanan Mersin Barosu olmuştur"

756 oy alarak, güven tazeleyen Yeşilboğaz, "Yaklaşık 4 aylık görev süremde, yeni dönemde Mersin Barosu’nun çıtasını daha da yükseltmek amacıyla hayata geçireceğimiz projelerimizin ön hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmek için önemli adımlar attık. Her daim mazlumun, haksızlığa uğrayanın yanında olup, toplumsal sorunlarda duyarlılık gösterip vermiş olduğumuz tepkiler neticesinde, toplumun ve meslektaşlarımızın gözünde, ‘Mersin Barosu her daim yanımızda’ izlenimi oluşturmuş olmamız, bizim için son derece önemliydi. Bu seçimin kaybedeni yoktur, kazanan Mersin Barosu olmuştur" dedi.

"Koltuk sevdası için değil mücadele için göreve geldim"

Koltuk sevdası için değil, hak, hukuk, adalet, özgürlük ve daha güçlü meslek örgütü oluşturma sevdası uğruna mücadele etmek için göreve geldiğini kaydeden Yeşilboğaz, "Bu koltuk şahsımın değil, hepimizin koltuğu. Adalet yoksa barış yoktur, terör vardır. Adaletin bittiği yerde devletin varlığından da söz edemeyiz. Bağımsız savunmanın hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunan bir baro olarak dimdik durmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin neresinde olursa olsun, hakları gasp edilen her meslektaşımız için meydanlara çıkıp mücadele etmeye, haklarını aramaya devam edeceğiz. Tüm meslektaşlarımızın haklarını savunmak benim ve birlikte çalışacağım yol arkadaşlarımın şiarı olacaktır. Çünkü barolar bir hukuk örgütüdür" ifadelerini kullandı.