MERSİN:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:15

Yeşilboğaz: "Mersin’in ortak paydasında birleşip, kentimizin geleceği için kenetlenmeliyiz"

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ı makamında ziyaret etti.Mersin Barosu yönetim kurulu üyesi Rafet Özer ile birlikte Başkan Kocamaz’ı ziyaret eden Yeşilboğaz, Mersin’in çözüm...

Yeşilboğaz: 'Mersin'in ortak paydasında birleşip, kentimizin geleceği için kenetlenmeliyiz'
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Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ı makamında ziyaret etti.

Mersin Barosu yönetim kurulu üyesi Rafet Özer ile birlikte Başkan Kocamaz’ı ziyaret eden Yeşilboğaz, Mersin’in çözüm bekleyen birçok sorunu olduğunu belirterek, “Mersin’in sözde değil, özde ‘Akdeniz’in incisi’ unvanına kavuşturulması için ciddi çalışmalar ve projeler yapılması gerekmektedir. Mersin’in geleceği ile ilgili verilecek olan tüm kararlarda, hep birlikte hareket edersek sorunlar çözüme kavuşur. Hepimizin ortak paydası Mersin olmalı. Mersin’in ve Mersin’de yaşayan vatandaşların geleceği için, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, tüm kurumlarla baro olarak ortak akılda yer almak ve projeler yapmak için hazırız. Mersin için el ele vermeliyiz. Mersin’de yaşayan herkesin Mersin’in geleceğine, gelişimine katkı sunması ve kentin kimliğine sahip çıkması gerekmektedir. Kentimizin geleceği için kenetlenmeliyiz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kocamaz ise kentin geleceği için Mersin Barosu ve diğer kurumlarla el ele verip çalışmanın önemli olduğunu söyleyerek, Yeşilboğaz’a yeni görevinde başarılar diledi.
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