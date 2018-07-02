MERSİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:05

Yeşilboğaz: "Yollar güvenli hale getirilmeli"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Toroslar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin, yolların güvenli hale...

Yeşilboğaz: 'Yollar güvenli hale getirilmeli'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Toroslar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin, yolların güvenli hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Yeşilboğaz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, yetkilileri göreve davet ederek, “Yoğun olarak kullanılan, her yıl ölümlü ve yaralamalı birçok kazanın yaşandığı Gözne-Arslanköy yolu genişletilerek, bariyerler ile daha güvenli hale getirilmelidir. Kazanın meydana geldiği viraj sürekli kazalara sebebiyet vermektedir. Bu virajlarla ilgili önlemlerin alınmasını istiyoruz. Türkiye’de kilometrelerce duble yollar yapılırken, vatandaşlara mezar olan yollar unutulmamalı" dedi.

Açıklamasında, özellikle yaz aylarında tarım işçilerinin ve yazlıkçıların yoğun olarak kullandığı Gözne-Arslanköy yolunun, bölge halkını tedirgin ettiğini belirten Yeşilboğaz, “Kazanın meydana geldiği viraj sürekli kazalara sebebiyet vermektedir. Bu virajlarla ilgili önlemlerin alınmasını istiyoruz. Bazı yerlerde iki arabanın dahi yan yana geçemeyecek kadar yolların dar olması, o bölgece sürekli kazalara, ölüm ve yaralanmalara sebep olmaktadır. Vatandaşlar, şoförler tehlikelerle boğuşuyor. Yetkililer bu yol için bir an önce harekete geçmelidir. Bizim istediğimiz, bu yolda daha fazla can kaybı yaşanmadan, genişletme çalışmaları yapılması, yolların daha güvenli hale getirilmesidir. Yollar daha fazla mezar olmasın. Yetkililer sesimize kulak vermeli" ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku