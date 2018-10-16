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16 Ekim 2018 Salı 13:01

Yıldızgörer: "Üretimin destekçisi olacağız"

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, enflasyon ile mücadele kapsamında üretimin büyük önem taşıdığını belirterek, hükümetin milli üretimin desteklenmesi adına attığı adımların...

Yıldızgörer: 'Üretimin destekçisi olacağız'
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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, enflasyon ile mücadele kapsamında üretimin büyük önem taşıdığını belirterek, hükümetin milli üretimin desteklenmesi adına attığı adımların millet olarak arkasında durulması gerektiğini söyledi.

Ağustos ayı sanayi üretimindeki artışı değerlendiren Yıldızgörer, TÜİK verilerine göre geçen yıla oranla ağustos ayı üretiminin yüzde 1.7 artış göstermesinin sevindirici olduğunu belirterek, üretimdeki artışta hükümetin izlediği yol haritasının etkisi olduğunun altını çizdi.

Üretimdeki artışın sürdürülebilir olması adına hükümetin yaptığı çalışmaların destekçisi olduklarını kaydeden Yıldızgörer, "Hükümetimizin sanayi ve üretim alanında ekonomi odaklı izlediği yol haritasının, gerek ekonomiye gerekse üretim artışına olumlu yönde etki ettiğini görüyoruz. Türkiye’nin yeni vizyonu ile birlikte ekonomik çizelgemizin Avrupa ülkelerini kıskandıracak düzeyde olacağından şüphemiz yok" dedi.

"Ülke olarak kenetlenmeliyiz"

Enflasyon ile mücadele kapsamında üretimin büyük önem taşıdığını ifade eden Yıldızgörer, hükümetin milli üretimin desteklenmesi adına attığı adımların millet olarak arkasında durulması gerektiğini vurgulayarak, firma ve işletmelerin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini belirtti. Yıldızgörer, "Enflasyon ile mücadele kapsamında milletimizin çıkarlarını gözeten paketler ve teşvikler ile birlikte ekonomiye ciddi oranda katkı sağlayan hükümetimizi, milletçe desteklememiz gerekiyor. Yerli üretim ürünlerimizi tercih ederek, milli sermayemizi beklenenden daha üst seviyelere çıkartmamız gerekiyor. Bunun için hem firma yetkililerinin hem de milletimizin duyarlı olması gerekiyor. Eğer yerli üretim desteklenirse üreten ve gelişen Türkiye, Avrupa ülkelerine rol model olacaktır" ifadelerini kullandı.
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