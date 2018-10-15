MERSİN:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:54

Youtuber Mustan, minik hayranlarını büyüledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si gerçekleştirilen Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali kapsamında sahne alan YouTuber Hasan Mustan, minik hayranlarını büyüledi.Adan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Amfi Tiyatro’da...

Youtuber Mustan, minik hayranlarını büyüledi
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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si gerçekleştirilen Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali kapsamında sahne alan YouTuber Hasan Mustan, minik hayranlarını büyüledi.

Adan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Amfi Tiyatro’da minik hayranları ile bir araya gelen Mustan, mini bir konser verdi. Amfi Tiyatro’yu dolduran coşkulu kalabalık şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek, Mustan’ı büyük bir coşku ile dinledi.

YouTube’da ‘Sesegel’ kanalının sahibi olan Hasan Mustan, ‘Akdeniz Akşamları’ ve ‘Kara Sevda’ parçasını seslendirdikten sonra konserini ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ parçası ile sonlandırdı. Şarkıları minik hayranları ile birlikte hep bir ağızdan söyleyen Mustan, Amfi Tiyatro’yu seslendirdiği şarkılar ile inletti.

“Mersin’de böylesine güzel ve dünya çapında bir organizasyon olması, beni bir hayli mutlu etti”

Aksaray Üniversitesi’nde ses eğitimi öğretmeni olan ve aynı zamanda bir YouTube kanalı bulunan Mustan, “YouTube kanalımda da çocuklara mümkün olduğunca güzel ve eğlenceli içerikler sunmaya çalışıyorum. Oyun kanalı ve o benim hobim. Orada çok güzel bir kitle var. O kitleyle böyle arada sırada buluşmak da müthiş bir duygu. Bugünkü kitle de müthiş. Hepsi efsane. Ben onlara sese gelenler diyorum ve sese gelenler bir başka. Hepsi pırıl pırıl, genç ve dinamik çocuklar. Çok keyiflilerdi, hepsine teşekkür ediyorum geldikleri için” dedi.

Engelsiz Sanat Festivali’nde olmanın çok güzel bir duygu olduğundan söz eden Mustan, “Benimle ilk iletişime geçtikleri zaman zaten koşa koşa geldim. Hiçbir şey talep etmeden. Çünkü Mersin benim memleketim. Burada böylesine güzel ve dünya çapında bir organizasyon olması, beni bir hayli mutlu etti. Ayrıca farkındalık oluşturmak adına da çok önemli bir proje" diye konuştu.
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