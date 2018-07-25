MERSİN:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:22

Yüzmeyi öğrenen çocuklar ilk kez denizle buluştu

Kalkınma Bakanlığınca finanse edilen, Mersin Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce yürütülen, ’Sokakta ya da risk altındaki çocukların rehabilitasyonu’ projesi kapsamında yüzmeyi öğrenen çocuklar, ilk...

Yüzmeyi öğrenen çocuklar ilk kez denizle buluştu
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Kalkınma Bakanlığınca finanse edilen, Mersin Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce yürütülen, ’Sokakta ya da risk altındaki çocukların rehabilitasyonu’ projesi kapsamında yüzmeyi öğrenen çocuklar, ilk kez denizle buluştu.

Mersin’in değişik semtlerinden önceden tespit edilen dar gelirli ailelerden projeye katılım sağlayan çocuklar, kurum araçlarıyla Erdemli ilçesindeki Çocuk Hakları Merkezi sahilinde öğretmenleri refakatinde ilk kez denizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Proje Koordinatörü Mustafa Sarı, Mersin’de çocuk odaklı sosyal projeler yürüttüklerini belirterek, "Çocuklarımıza yönelik projelerin uygulama merkezi olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ait Erdemli’deki 28 dönümlük yerleşkenin 20 dönümü, çocuk hizmetleri amacıyla çocuk hakları faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Bu alanlar kamusal hizmet tanımına uygun olarak öncelikle çocuklarımıza yönelik sosyal projelerde kullanılıyor. Sokaklarda çalışan ya da çalıştırılan risk altındaki çocuklarımızı, mobil ekip çalışmalarıyla tespit edip projeye devamını sağlıyoruz. Ekonomik yoksulluk içinde olduğu tespit edilen çocuklarımızın ailelerine, gerek vakıflardan gerekse bakanlığımızdan destek sağlıyoruz" dedi.

Sarı, amaçlarının, hangi gerekçe ile olursa olsun sokaklarda çocuk çalışmasını ya da dilenmesini önlemek olduğunu ifade ederek, bu ve benzeri projelerle Mersin’in diğer illere örnek olduğunu sözlerine ekledi.
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