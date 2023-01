Mert, 'Her Yere Hizmet Götürmek Zorundayız'

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 2023 yılı yatırımları kapsamında olan Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi kanalizasyon hattı çalışmaları başladı. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit çalışmaları yerinde inceledi.

Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, şuanda başlanılan kanalizasyon hattı işinin normal şartlarda hayalden öte gidemeyeceğini belirterek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmalara başladığını kaydetti. Muhtar Yiğit, “Tecde Mahallemiz, yolun altı ve yolun üstü diye iki kısma ayrılıyor. Kanal üstü dediğimiz bölge pandemiden sonra imara açıldı. Dolayısıyla değerli bir yer oldu. Mahallemizin gözdesi haline geldi. Altyapı ile ilgili çalışmaların yapılması imkânsızdı. Dağların taşların delinerek ilerlemesi lazımdı. Mahalle halkımıza altyapı ile ilgili söz veremiyordum. Her zaman sizlere ruhsat verseler bile su ve kanalizasyon ile ilgili çalışmaların yapılması imkânsız diyordum. Suyun gelebilmesi için dağların yarılarak ilerlemesi lazımdı. Burasını anladık. MASKİ biir şekilde dağları deler ve getirir. Ancak; suyu getirdikten sonra birde suyun atık haline dönüştükten sonra bertaraf edilmesi lazımdı. Geçtiğimiz yıl içinde yaklaşık 6 kilometrelik bir içme suyu hattı yapıldı. Daha sonra kanalizasyon hattı projesi gündeme geldi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a konuyu ilettiğimizde direk MASKİ Genel Müdürlüğümüze talimatları doğrultusunda MASKİ Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Mert’in de konuyu takip etmeleri sonucunda burada bulunan vatandaşlarımızın kanalizasyon sorunu da çözülmüş oldu. Ev yapacak vatandaşlarımız için büyük bir kolaylık sağlandı. İmarlı yerlerin önünde tüm hatlar çekiliyor. Vatandaş MASKİ’ye gitmeden içme suyu ve kanalizasyon hattını rahatlıkla kullanabilecek. Kış olmasına rağmen çalışmalar devam ediyor. Her zaman diyorum; Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan büyük ve imkansız işlere imza atıyor. Sayın Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürümüze emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Her şartta ve koşulda MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin sahada çalıştığını kaydeden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın çizdiği vizyon doğrultusunda altyapı çalışmalarının süratle devam ettiğini söyledi. Sivas sınırında, Adıyaman sınırında, Kahramanmaraş sınırında hizmet götürmek zorunda oldukları kırsal mahallelerin olduğuna dikkat çeken Mert, “Malum Ocak ayı ortasındayız, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak hava müsaade ettiği sürece yatırım yapmaya devam ediyoruz. Muhtarımızın da belirttiği gibi yeni yeni açılan bölgelerin altyapı ihtiyacı oluşuyor. Sadece merkezde değil, bütün ilçelerimizde yeni yerleşim yerleri oluşuyor. Asfalttan önce altyapıyı yapıyoruz. Geçen yıl bu bölgenin içme suyu hattını yaptık. Bu sene kanalizasyon hattı çalışmalarına başladık. Hizmetlerin devam edebilmesi, yeni yatırımların yapılabilmesi, işlevini bitirmiş hatların yenilenmesi, personel giderlerinin karşılanabilmesi için suya yüzde 25’lik bir zammı istemeyerek te olsa yaptık. Tek gelirimiz su. Sudan gelen para ile tüm bu işleri devam ettirmeye çalışıyoruz. Malatya sınırları içinde olan her karış toprağa, her vatandaşımıza hizmet götürmekle yükümlüyüz. Merkez ve ilçelerimizin tamamında 2.500 adet sondajımız var. İçme suyu depolarımız var. Çoğu pompaj ile çalışıyor. Enerji maliyetlerimiz kat be kat artmış durumda. Her yere içme suyu ve kanalizasyon götürmek zorundayız. Hal böyle olunca giderlerimiz gelirlerimizden fazla olunca suya zam yapma mecburiyetinde kaldık. Şuan dış krediler, hibeler ve artırmaya çalıştığımız paralar ile iş ve yatırım yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten piyasa şartlarına ve fiyat artışlarına baktığınız zaman bize göre çok az bir zam. Bunu yapmakta zorundaydık. Çünkü biz yatırım yapacağız. Tepeköy’e gittik 12 kilometre kanalizasyon yapacağız, ihale edeceğiz. Bu tarafta Kendirli tarafında kanalizasyon yapacağız. Bütün ilçelere içme suyu kanalizasyon götürmek zorundayız. Bütün her tarafta yatırım yapmak zorundayız. Bu işi yani 100 – 150 lira, 200 lira faturalardan artırdığımız paralarla yapıyoruz” diye konuştu.

ARITMA TESİSİNİN AYLIK ENERJİ MALİYETİ 3.5 MİLYON TL

Merkez ilçelerin atıksularının arıtıldığı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin bir aylık faturasının yaklaşık 3.5 milyon TL olduğunu ifade eden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Batı bölgemizi atıksulardan kurtarmak için Batı Kolektörü ve Kanalizasyon Hattı projesini hayata geçirdik. Çalışmayı yaparken kayaların arasında geçmek zorunda kaldık. Çok zor bir iş oldu. Yeşilyurt’un atıksularını bağladık. Gündüzbey’e doğru devam ediyoruz. Zam yaparken daha ne kadar az bir zam yapabilirizin derdine düştük. Vatandaşlarımız bu konuda bize anlayış göstermesini bekliyoruz. Kurumumuzun devamlılığı esastır. Sürekli canlı olmak durumundayız. Ciddi anlamda yatırım yapmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın bize verdiği talimatları bire bir yerine getirmekle yükümlüyüz” dedi.