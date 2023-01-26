Messi mi yoksa Ronaldo mu

21. yüzyılın en büyük iki futbolcusu olarak selamlanan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, benzeri görülmemiş bir rekabete imza atıyor.

Yılın dünyanın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or'a bakın ve bu rekabetin ne kadar ilerlediğini görelim. 2008 yılından bu yana verilen ödüller arasında Messi 7 yıl üst üste ödülü, Ronaldo ise 5 yıl üst üste ödülü kazandı. İkili, son 15 yılın sadece 2'sinde hiç ödül kazanmadı.

Katılımcılara göre bu yarışmanın galibi kim? Yanıt asobahis verenlerin %54'ü Ronaldo'yu tercih ederken, %46'sı Messi'nin daha iyi olduğunu düşünüyor. Aradan 15 yıl geçmesine rağmen çatışmanın devam ettiğini görüyoruz.

Futbol tarihi boyunca her dönemin kendine has etkileyici futbolcuları olmuştur. Kendi döneminin en iyi oyuncularını başka bir dönemin en iyi oyuncularıyla karşılaştırmak çok ilginç sonuçlar veriyor.

Katılımcıların %31'ine göre Pelé tüm zamanların en iyi futbolcusu olurken, Cristiano Ronaldo %28 ile ikinci sırada yer alıyor. Dünya futbolunda fark yaratan en büyük yeteneklerden biri olan Maradona oyların %17'sini alırken, zamanımızın bir diğer yıldızı Messi %16 ile Ronaldo ile dördüncü sırada yer aldı.

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Ankete katılanların %25'i Galatasaray'ın efsanevi kaptanı ve "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay'ın Türk futbol tarihinin en seçkin oyuncusu olduğunu düşünüyor. Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Lefter Küçükandonyadis'e yüzde 14 oyla Beşiktaş asobahis giriş efsanesi Sergen Yalçın adını verirken, yüzde 11 oyla üçüncü oldu. Hemen hemen her sezon taraftarların en çok şikayet ettiği konu Türk hakemler. Peki hakemlerimiz gerçekten yetersiz mi? Yoksa propaganda anlayışımız gerçekleri görmemize engel mi?

Yabancı hakem sorusuna katılımcıların yarısı olumlu yanıt verdi. Hakemlerin %26'sı yerli ya da yabancı hakem olmasının fark etmediğini düşünürken, %24'ü yabancı hakemlerin ligimize katılmasını istemiyor. MKE Ankaragücü Kulübü, Türkiye Ziraat Kupası Son 16 Turu 18 Ocak Çarşamba günü Beşiktaş ile evinde oynayacağı maçın biletlerinin sadece Passolig MKE Ankaragücü sahiplerine satılacağını duyurdu. Sarı Lacivertli Kulüp'ten yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu kararına göre bilet satışı passolig MKE Ankaragücü kartları ile yapılacaktır.