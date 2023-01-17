Mevcut agresif basketboluma devam etmek istiyorum

Mevcut agresif basketboluma devam etmek istiyorum
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Howard'da uzun zamandır beklenen bir soru işareti: Avrupa'yı NBA'e dönüş yolunda bir basamak olarak mı görüyor yoksa kalıcı olarak orada kalmayı mı düşünüyor?

23 yaşındaki yıldız, merakla beklenen soruya şöyle yanıt verdi: "Gelecek hakkında pek bir şey düşünmüyorum. Amerika'dan Avrupa'ya gelmek benim için  büyük bir değişiklik oldu. Bu yüzden asıl hedefim kendimi geliştirmek. Şu anda uzun vadeli meselelere odaklanmamaya çalışıyorum.

Son olarak, Marcus Howard Avrupa Ligi taraftarlarına rossibet şunları söyledi: "Buradaki atmosfer harika. Atmosfer başka hiçbir şeye benzemez, başka hiçbir şeyle kıyaslayamazsınız. Böyle çılgın bir kalabalığın önünde basketbol oynamayı seviyorum.

Maçın belirleyici anlarından biri Sacramento Kings koçu Mike Brown'ın kovulmasıydı. Mike Brown, hakemi önce Terrence Davis'e ve ardından De'Aaron Fox'a teknik faul yaptığında kovuldu. Endişeleniyorum. Tecrübeli teknik direktör düdükten sonra sahaya atıldı, hakeme doğru yürüdü ve soyunma odasına yöneldi.

Brown'un oyundan alınmasının ardından İspanyol yardımcı antrenör Jordi Fernandez görevi devraldı.  64-73 öne geçen Fernandez, maçın sonlarına doğru sahadan galibiyetle ayrıldı.

Fernandez (39) böylece bir NBA takımına liderlik eden ilk İspanyol basketbol koçu oldu. Ancak Fernandez ilk zaferini tattı.

"İnanılmaz bir galibiyetti. Domas (Domantas Sabonis) ve [De'Aaron] Fox'un performanslarını göreceksiniz. Maç sonunda oyunu çok iyi kontrol ettiler, top onların elinde ve benim yapacak pek bir şeyim yok. Bize zafer getirdiler. Şimdi iyi hissediyorum. Sacramento Kings 27. maçında 15. sırada. Galibiyeti aldı ve Batı Konferansı'nı yedinci sırada tamamladı.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Koca, çok aktif destek gruplarının olduğunu ve bugün forumdaki tüm grupları aradıklarını belirterek, "İhtiyacımız var. Arkadaşlarımıza bu istismarın önüne geçmek için birlik olmamız gerektiğini söylüyorum. Arkadaşlarımız rossibet giriş da çok hassas davranarak aralarında  büyük bir sorun olmadığını ve Ankaragücü için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduklarını açıkladılar. Tüm tribün gruplarına teşekkür etmek istiyorum” dedi. “Ceza almayacağımız her maçta TRİBÜN gruplarını ödüllendireceğiz” Ankara'da bu maç için çok ağır ceza aldıklarını hatırlatan Koca, “Ortalama 1.000.866.000 lira  aldık. Kırılan koltuk için 1.000.000 lira  ödedik. Bu çok ciddi bir maliyettir.

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