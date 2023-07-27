MGTC Başkanı Aydın: 'Gazetecilik silah değil, kutsal bir meslektir'

Bazı internet sitelerinde kişileri hedef göstererek hakaretvari yapılan haberlere sert tepki gösteren Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, gazetecilik mesleğinin bir silah değil, kutsal bir meslek olduğunu belirtterek, "Şahsi kavgalar ve kin ile bu güzide meslek yapılmaz” dedi.

Son zamanlarda bazı internet siteleri tarafından Malatya’da bir rektörün şahsına yönelik gazetecilik mesleğine uygun olmayan sözler sarf edilerek haber yapılması Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın tarafından tepkiyle karşılandı. Başkan Aydın, gazetecilerin yazdıkları haberde hakaret cümlelerine yer vermesinin mesleğin etik değerlerine uymadığını söyledi.

Bir internet sitesinde yayınlanan “Malatya Karaktersiz Kukla Rektörü Hak Etmiyor!” başlıklı haber başlığı ile hakaret ve şahsi duygular içerdiği için ‘gazetecilik meslek ve etik ilkeleriyle’ bağdaşmıyor” diyen Başkan Aydın, söz konusu haberde geçen, “Ama bu dinsiz, imansız adam inanın daha fazlasını hak ediyor. Bizim amacımız ahlaksızlıkların ve usulsüzlüklerin son bulmasıyken, kalkıp üzerini örtmeye çalışıyor. Karaktersiz adam başında olduğun kurumdaki herkesin namusu senin namusun. Yaşanan olaylara nasıl göz yumarsınız.? Hakkındaki tüm belgeleri üst tüm mercilere tek tek paylaşacağız. Bu saatten sonra orada atını koşturamayacaksın. Uğraşmak nasılmış gör artık karaktersiz adam. Asıl film o "oğlanı" kuruma sokmakla başlayacak.” şeklindeki bu ifadelerin gazetecilik etik ilke ahlaki değerlerine ters olduğunu belirtmek isterim” dedi.

“Kimseye hakeret edemezsiniz"

Bir internet sitesinde yayınlanan “Malatya Karaktersiz Kukla Rektörü Hak Etmiyor!” başlıklı haber başlığı ile hakaret ve şahsi duygular içerdiği için ‘gazetecilik meslek ve etik ilkeleriyle’ bağdaşmıyor” diyen Başkan Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

“Siz haber yapabilirsiniz ama bu belediye başkanı da olsa rektörde olsa öğretmende olsa şoförde olsa kimseye hakaret edemezsiniz. Eğer siz yazdığınız haberde hakaret ifadelerine yer veriyorsanız gazetecilik etik ilkelerine ihanet etmiş olursunuz. Hakaret içerikleri ile tehdit gazetecilik değildir. Şahsi kavgalar kin ile bu güzide meslek yapılmaz. Tüm bu etik değerler ışığında bu haberin yazım dili şekli, üslubu ile habercilik anlayışının kıyısından köşesinden geçmediğini belirtmek isterim. Haber yapın elbette eleştirin ama hakaret ederek değil.”

“Kime hakaret içerikli haber yapılsa tavrımız aynı olur”

Aydın, hakaret içerikli haberlerin kime yazılırsa yazılsın tepkisinin aynı olacağını dile getirerek, “Hakaret edici içerikle Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli için de haber yapılsa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay için de hakaret içeren haber yapılsa veya herhangi bir belediye başkanı, STK başkanı, milletvekili veya sıradan bir vatandaş için de böyle bir içerik ve üslupla haber yazılsa tepkimiz yine aynı olurdu” dedi.

“Bu şahsi kavga olur”

Gazetecinin görevini yaparken dürüstçe haber toplama ve yayımlama özgürlüğüne sahip olduğunu ifade eden Başkan Aydın, “Mesleği onuruyla haysiyetiyle şerefiyle yapan tüm gazetecilere başarılar dilerken gördüğümüz yanlışları dile getirmekten asla ger durmayacağımızı belirtmek isterim. Gazetecilik kamuya bilgi vermeyi hedefleyen önemli mesleklerden biri. Gazetecinin ilk görevi, hakikate ve toplumun bilgiye erişim haklarına özen göstermektir. Gazeteci bu görevi yerine getirirken dürüstçe haber toplama ve yayımlama özgürlüğü savunmalıdır. Habere kendi duygu ve düşünceleri ve kişilere karşı kiniyle haber yazarsa bu habercilik olmaz. Şahsi kavga olur. Hatta karşıdaki kişiye ben yazıyorum bak şeklinde tehdit olur. Gazeteci elinde belgesi olduğu sürece her türlü haberi yapma hürriyetine sahip ancak bir internet sitesinde çıkan ‘Malatya Karaktersiz Kukla Rektörü Hak Etmiyor!’ başlıklı haber başlığı ile hakaret ve şahsi duygular içerdiği için gazetecilik meslek ve etik ilkeleriyle bağdaşmıyor. Eğer siz yazdığınız haberde hakaret ifadelerine yer veriyorsanız gazetecilik etik ilkelerine ihanet etmiş olursunuz” şeklinde konuştu.

"Şeref ve haysiyetlere karşı yayın yapılamaz"

Basın Ahlak Yasasının bazı hükümlerini hatırlatan Başkan Aydın, “Gazetecilik mesleği, kişisel yarar için ve kamu zararına kullanılamaz. Ahlaka aykırı ve müstehcen yayın yapılamaz. Şeref ve haysiyetlere karşı yayın yapılamaz, kişi ve kurumlar aleyhinde iftirada bulunulamaz. Haberler doğruluğuna emin olunmadan yazılamaz. Taraf tutan fikirler haber metninde verilemez. Yayınlanmamak kaydıyla verilen bilgiler yayınlanamaz” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Aydın, “Gazetecilik mesleğinin etik ve ahlaki değerlerine uygun içerik üretmeyen ve mesleğin ahlaki değerlerine ters içerik üreten gazeteciler hakkında yasal işlem başlatılması için yetkili mercilere başvuracağız. Bu mesleğin onurunu, ahlaki ve etik değerlerini korumamız gerekiyor” dedi.