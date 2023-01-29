MHK: Uzun süre verilmeyecek

hataları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu yetkili kurullar nezdinde gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu durumda Gaziantep FK A.Ş. ile Beşiktaş A.Ş. ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş., VAR kayıtlarını inceleyerek, söz konusu maçta hakemin "önemli hakemlik hatası" yaptığını tespit etti. Türkiye Futbol Federasyonu Komitesi kararı ile yukarıdaki maçlarda görüşülen pozisyonların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir.

Göreve başladığımız ilk günden itibaren söz verdiğimiz şeffaflık ilkeleri doğrultusunda, Hakem organlarının zarar görmemesi için azami hassasiyeti göstereceğimizi, taviz vermeden çalışmalarımıza en ufak bir taviz vermeden sürdüreceğimizi kamuoyuna arz ederiz. halkın gözünde soru işareti. Merkez Tahkim Komisyonu bu iki maçta hata yapan hakemler hakkında gerekli yaptırımları uygulayacak. "Kamuya açık bilgilerin" kullanılmasına saygı duyuyoruz

Merkezi Tahkim Komisyonu da "büyük hata" yapan Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan'ın görevden alınmayacağını açıkladı. Büyük bir hata yaptı ve VAR kayıtlarını yayınladı Dünyanın hiçbir liginde bu kayıtları kamuoyu ile paylaşmak mooibet mümkün değil. Eğitim amaçlı tek maç görüntüleri yayınlayan Hollanda hariç, tüm ülkeler hakemlerini korumak için VAR kayıtlarını 'aile sırrı' olarak ele alıyor... ne yazık ki şu anda tam tersi var... gerçi ülkemizde hakemler oraların korumaya hiç ihtiyacı yok, yürütmenin üstündeler. Bir kısmının özerkliğini ilan ettiğini hepimiz biliyoruz, TFF yöneticilerinin çoğu bunu biliyor ama üç maymunu oynamaya devam ediyorlar... Ben bu satırları yazarken dün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Erden Timur. Riva'da bir üs kurduk. Söylentilere göre, Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı ve şu anki tarafsız TFF başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın davetlisi olarak orada bulunuyorlardı. Talepleri net: Antalyaspor-Fenerbahçe maçı VAR kayıtları yayınlansın. Maçta hiçbir takım talepte bulunmazken Galatasaray'ın talepte bulunması ilginç değil mi? Ama benzer bir durumun Galatasaray'daki herhangi bir maçta olmasını sağlamak için Fenerbahçe 'rekoru silmek' için elinden geleni yapacak... Tabii diğer uzunlar da... ..çünkü açık yol yanlıştı Karar TFF tarafından alındı. Daha önce verilmiş iki karar var. Artık kimseyi ağırlayamazsınız. Festival ana ligin sonunda olacak

Bu yanlış karar nasıl oldu?