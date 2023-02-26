MHK ve TFF'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu

Ligin ikinci yarısında yabancı hakemlerin VAR'daki performansıyla ilgili olarak TFF'ye olumlu ya da olumsuz mesajlar verilmesini bekliyoruz. Çünkü birisi 'Yabancı hakemler gelsin' dedi. Öyleyse oyunun ikinci yarısında bir deneyin! Gelecekteki hakemlerin ne kadar iyi olacağı belli olmasa da bu, Türkiye'nin bu konuşmayı bitirmesi için iyi bir fırsat. Bakalım her şey yolunda mı? (Daha iyiye gideceğini düşünmüyorum) Önemli olan sistem ve istikrar. TFF yönetimi hakem akademisi kurma planları üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla bu konuda MHK devre dışı bırakılacaktır. Dürüst olmak gerekirse, keşke hayatta kalsaydı. MHK sistemi düzeltemiyorsa, TFF düzeltsin FA yönetimi bu değişiklikleri uygulayamazsa ve kulüp bir gün bets4you yabancı başkan lazım derse! Yani bu işi bitirmek için bir devrime ihtiyaç var. Salı günü iki beraberliğin (Meksika-Polonya/Danimarka-Tunus) ardından, Euro 2024 grubundaki rakibimiz Hırvatistan önceki gün Fas ile berabere kaldı. 1982'den beri ilk kez, İspanyol taraftarlar bir Dünya Kupası açılış maçında arka arkaya 270 dakika gol atamadı. Euro 2008'de bize karşı oynadıkları unutulmaz maç nedeniyle kadroya dahil edildi.

Dünün farkı, Xavi Iniesta ile birlikte adı geçen Rakitic'in artık kadroda olmamasıydı. 2018 Dünya Kupası'nı finalde Fransa'ya kaybeden Hırvat'ı hoca değiştirmedi. Euro 2020'de İspanya'ya ezici bir mağlubiyet (5-3) dışında işler onlar için iyi gidiyor. Grup aşaması bu kez direnmeye başladı. Hırvat orta sahasında Brozovic, Eylül ayından bu yana forma giymiyor. Modric liderliğindeki Kovacic ile, daha fazla topa sahip olmalarına rağmen Serie A patentli Sofian Amrabat ile Fas orta sahasına hakim olamadılar. Fas karşılaşmayı 8 puanla bets4you giriş tamamlarken, Hırvat pasları 640 tamamlayarak 5 puanını korudu. Mart ayında grup aşamasının ikinci maçını Bursa'da Hırvatlarla oynayacağız. Elbette zaman var ama dünkü takımı devirebilecek bir orta saha oyuncumuz var. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Misli.com Basketbol Ligi'nde 8. hafta maçları oynanacak. ING Kadınlar Süper Ligi, ulusal bir müsabaka nedeniyle askıya alındı. AS İspanya'dan Daily Mercato'nun haberine göre, Real Madrid tarafından iki kez reddedilen Mbappe bir daha denemeyecek.