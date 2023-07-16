MHP heyeti deprem bölgesi Malatya'da

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP’nin 6 Şubat’tan bu yana deprem bölgelerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, sahada olmaya devam edeceklerini söyledi.

MHP tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla oluşturulan milletvekillerinin yer aldığı deprem bölgesi inceleme heyeti, Malatya’da temaslarda bulundu. Heyet, ilk olarak Vali Hulusi Şahin’in başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP’nin depremin ilk anından bugüne kadar deprem bölgelerindeki çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Depremin 161. gününde MHP’nin gündeminin deprem olduğunu kaydeden Fendoğlu, ”MHP olarak 6 Şubat’tan bu yana tüm milletvekilleri arkadaşlarımızla birlikte genel başkanımızın talimatlarıyla deprem bölgelerindeki ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz. Seçim sürecinden sonra da çalışmalarımızı bırakmadık. Deprem bölgelerindeki sorunları, vatandaşların taleplerini raporlar haline getirerek genel başkanımıza sunacağız ve genel başkanımızın talimatları doğrultusunda bölgedeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz“ diye konuştu.

Fendoğlu’nun yanı sıra Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Kilis Milletvekili Mustafa Demir’den oluşan heyetin Malatya’daki temaslarının ardından Adıyaman’a geçmesi bekleniyor.