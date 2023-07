MHP'liler ile Güder Malatya'nın geleceğini konuştu

TAKİP ET

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan, Yeşilyurt İlçe Başkanı Süleyman Emre ve teşkilat üyelerini makamında konuk ederek Malatya’nın geleceği hakkında istişarelerde bulundu.

Daha güzel bir Malatya ve Battalgazi’nin yeniden inşası için her kesimden yetkiler ile istişarelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bu kez de Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan, Yeşilyurt İlçe Başkanı Süleyman Emre ve teşkilat üyelerini makamında konuk etti. Teşkilat başkanları ve üyeleri ile daha güzel bir Malatya için uzun uzun istişarelerde bulunan Başkan Güder, istişare kültürüne büyük önem verdiklerini belirterek Kadim Malatya’yı yeniden inşa ve ihya edeceklerinin altını çizdi.

6 Şubat’tan bu yana Malatya’da yapılan tüm çalışmaların koordineli olarak yürütüldüğünü ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, “Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e yoğun çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. 6 Şubat depreminin ardından Battalgazi Belediyesi, gerek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama konusunda gerek şehrin imar çalışmasında gerekse de yeniden yapılması noktasında ciddi çalışmalar ortaya koydu ve koymaya da devam ediyor. Vatandaşlarımızın o süreçte bizlere ilettiği sorunları bizlerde başkanımıza ilettik ve başkanımız hiçbir talebe kayıtsız kalmadı. Bunun içinde ayrıca kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizler Cumhur ittifakının paydaşı olarak ilk günden itibaren yetkililerle birlikte koordineli olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugünde Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile bir araya gelerek istişare ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il ve ilçe teşkilatımızı ağırlıyoruz ve memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. 14 Mayıs ve 28 Mayıs olmak üzere iki seçim yaşadık. 14 Mayıs’ta meclis çoğunluğunu kazanmış olsak da Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştı. İkinci tur seçimlerinde yüzde 52’nin üzerinde bir oyla bir kez daha Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhur ittifakının ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katkı ve destekleri de büyüktür. Söz konusu Vatan ise gerisinin teferruat olduğuna şahit olduğumuz bir lider. Bizlerde Battalgazi’deki görevimize başladığımızdan itibaren her zaman Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı ile ortak çalışmalar içinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Halka hizmet hakka hizmet parolasıyla çıktığımız bu kutlu yolda üzerimize düşenin fazlasını yaptık, yapmaya da devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberlik içerisinde yaraların sarıldığına vurgu yapan Başkan Güder, “Malatya’mızın da içerisinde olduğu 11 ilimizde asrın felaketi dediğimiz aslında kıyametin provası bir deprem yaşadık. Bu deprem ilimizde büyük yıkımları neden oldu. Yıkılan konutlar oldu, acil yıkılacak konutlar vardı ve yıkılması gereken konutlarımız hala var. Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Malatya’mızda yerinde dönüşümün şart olduğunu aktardık. Vatandaşlarımıza gerekli bilgiler verilerek yapılacak olan yerinde dönüşümün hızlandırılması için vatandaşlarımızın önünün açılması gerektiğini belirttik. Tüm vatandaşlarımızın konut mağduriyeti inşallah giderilecek. Birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı sarıyoruz. Yerinde dönüşümü sağlayacaklar için hükümetimiz 500 bin TL hibe, evin büyüklüğüne ve yerine göre 500-800 bin TL arasında da kredi verilecek. İlk 2 yıl ödemesiz, kalan 10 yılda da faizsiz ödenecek. Buradaki en büyük amaç devlet ve vatandaş el ele beraberce hızlı bir şekilde dönüşümü gerçekleştirmek. Birlikten her zaman kuvvet doğar” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşümde öncü olduklarının da altını çizen Başkan Güder, “2020 yılında da Elazığ merkezli bir deprem yaşamıştık. Battalgazi Belediyesi olarak bu depremden dersler çıkarıp kentsel dönüşüme öncelik verdik. Her platformda kentsel dönüşümün gereklilik değil zorunluluk olduğunu ifade ettik. Öncelikli olarak Şehit Fevzi Mahallemizde kentsel dönüşümün startını verdik. Akabinde bazı mahallelerimizde dönüşüm için çalışmalar başlattık ve şuanda kentsel dönüşümün meyvelerini topluyoruz. Diğer bölgelerde de dönüşümün hızlı bir şekilde devam etmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Özellikle Şehit Fevzi Mahallemizdeki konutlarımız hak sahiplerine kısa süre içerisinde teslim edilecek. Her zaman söyledik şimdide söylüyorum; yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Cumhur ittifakının birinci önceliği koltuk değil, her zaman millet ve memleket olmuştur. Ben kıymetli başkanlarımıza ziyaretleri için tekrardan teşekkür ediyorum” diye konuştu.