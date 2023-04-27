MHP'ye Kuluncak'ta yoğun İlgi

MHP Malatya Milletvekili ve Adayı Mehmet Fendoğlu, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, Ülkü Ocakları Başkanı Turgay Şengönül, MHP Malatya Milletvekili Adayları Ömer Ekici, Mesut Samanlı, Selma Çiçek, Muhsin Yiğit ve Uğur Sevim, MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Kuluncak ilçesinde mahalle ziyaretlerinde bulundular.

MHP Milletvekili Fendoğlu ve MHP Heyeti toplu olarak aynı gün Sultanlı, Aşağı Selimli, Kaynarca, İlisuluk, Kızılhisar, Alvar, Bıcır, Sofular ve Karaçayır Mahallelerini ziyaret ettiler. Vatandaşlar MHP Heyetine yoğun ilgi gösterdiler.

Kuluncak ilçesinde gösterilen yoğun ilgi ve destekler için Milletvekili Fendoğlu, “Kuluncak İlçe Başkanımıza, Belediye Başkanımıza, değerli İlçe yönetim kurulu üyelerimize, dava arkadaşlarımıza ve tüm muhtarlarımız ve Kuluncak'lı hemşehrilerimize bugün gönül hanelerinde yer verdikleri için teşekkür ediyoruz.” dedi.

Fendoğlu, Kulucak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ve ekibini yürütmüş olduğu hizmet ve çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Fendoğlu, “Hiç kimse birlik ve beraberliğimize zarar veremez. MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği gibi, ‘Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen her vatan evladıyla kaderimiz birdir. Biz birlikte Türkiye’yiz diyen herkes bizim özbeöz kardeşimizdir.’ diyoruz. Kimsenin inancını ve mezhebini sorgulamıyoruz. Türkiye'de Alevi ve Kürt kökenli kardeşlerimizi ABD'den ve Avrupa’dan çok daha fazla seven birisi vardır. O da Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'dir. Bayraksızların umudu olanlara, Türkiye’yi içeriden teslim almak için görevlendirilen yabancı komisere milletimiz sandıkta gereken cevabı verecektir. Terör örgütleri bir daha bahar yüzü görmeyecektir. O nedenle MHP’nin bu dönem kaybedecek 1 tane bile oyu yoktur. ” dedi.