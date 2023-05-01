Milletvekili Adayı Ölmeztoprak, 'Burada çok güzel üretim potansiyeli var'

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi’nin de yer aldığı ziyarette konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Adayı İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaların üretime devam etmesinin kent ekonomisinin yeniden hareketlenmesine önemli katkılar sunduğunu ifade ederken şunları söyledi; “İşadamımız Ahmet Çalık’ın sahibi olduğu Çalık Holding bünyesindeki Çalık Denim Tekstil Fabrikasında gösterilen ilgi bizleri mutlu etti. Burası kentimizin istihdamına, üretimine ve ekonomisine çok güzel katkılar sunmaktadır. Burası ekonominin yanında ayrıca yaşama dokunan bir yer, özellikle 6 Şubat’taki asrın felaketinin yaşandığı o zor süreçte bunu çok net bir şekilde gördük. Depremzede vatandaşlarımızın barınma ve gıda ihtiyaçlarının karşıladıkları bir yer oldu burası, bu anlamda hem kent ekonomisine sağladıkları katkı hem de deprem dönemindeki örnek davranışlarından dolayı Malatyalı iş insanı Ahmet Çalık’a, Çalık Holding yetkililerine ve fabrika çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bugün AK ekibimizle birlikte fabrikamızı ziyaret ettik, üretime ve istihdama olan katkılar gördük. Üretimin ne kadar zor olduğunu, ekonomik alana destek sağlamada atılan kararlı adımların kenti ve yöreyi nereye taşıyabileceğini ve nereye götürebileceğini bir kez daha idrak etmiş olduk. Malatya’nın yanı sıra uluslararası ekonomiye de sunduğu katkılarla büyük bir farkındalık yaratan ve insan hayatına dokunan bir kuruluşun çalışmalarını yerinde gördük. Burada çok güzel üretim potansiyeli var. Emek hiç şüphesiz; çaba, samimiyet ve gayretle çok kıymetlidir. İnsanın emek verdiği her şey kıymetlidir. Hep birlikte bu ivme ve yükseliş trendi devam edecektir. Bu kıymetli durumun daha da genişleyerek devam etmesini ümit ediyorum.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Malatya ve bölgenin istihdamına, üretimine, ihracatına ve yatırımlarına çok büyük katkılar sunan organize sanayi bölgelerimizdeki fabrika sahipleri ve çalışanlarını gösterdikleri üstün fedakarlıktan dolayı öncelikle kutluyorum. Milletvekili Adayımız Sayın İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak Hanımefendi ve teşkilatımızın değerli üyeleriyle birlikte geldiğimiz Çalık Denim Tekstil Fabrikasındaki ziyaretimizde bizleri çok güzel bir şekilde misafir eden fabrika yetkililerine ve değerli işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum.6 Şubat depreminden sonra yaraların sarılması adına başlatılan çalışmalara büyük destekler sunan, depremzede vatandaşlarımıza fabrikalarında misafir edip barınma ve yemek ihtiyaçlarını karşılanan, bunun yanı sıra Çırmıhtı’da günde üç öğün yemek ikramında bulunan çok kıymetli iş adamımız Ahmet Çalık’a bir kez daha tüm Malatyalılar adına teşekkürlerimi iletiyorum. Çok sayıda hemşehrimizin istihdamına katkı sunan, bölgemizin lokomotif kuruluşlarından olup tekstilin tüm aşamalarının yakından görüldüğü Çalık Denim Tekstil Fabrikasındaki üretimin artarak devam etmesi kentimizin ticari hayatının hareketlenmesinde büyük rol oynamaktadır.Rabbim burada çalışan herkesin gücünü ve kuvvetini artırsın inşallah.” diye konuştu.