Milletvekili Adayı Özcan, 'AK Parti hizmetlerin getirilmesinde çok tecrübeli'

AK Parti Malatya Milletvekili Adayları Ramazan Özcan ve Vahit Atalan ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder seçim çalışması konusunda ev ziyaretlerinde bulundular.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ramazan Özcan, “Bu depremde bir şey çok önemli, Malatya’da herkes depremzedeydi. Yanı devletin valisi de depremzedeydi, Battalgazi belediye Başkanımız Osman Güder’de depremzedeydi, bende depremzedeydim. Sizler nasıl çocuklarınızı, eşleriniz, babalarınızı, annelerinizi nasıl araçlara bindirdiniz, yada en yakınınızın evine sığınmak için mücadele verirken, bizde aynı durumdaydık. Bizler eş ve çocuklarımızı bir yere teslim ettikten sonra görevlerimizin başına döndük. Malatya’da 130 binin üzerinde yakı stokumuz zarar gördü. Yaranın büyüklüğünü ifade etmek için söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız hadisenin başından itibaren devletin ve yetkili kurulların kendisinin liderliğinde bu milletin yaralarını sarmak için büyük bir mücadeleyle bugüne geldik. Bu depremi Malatya’nın yeniden imar ve inşa edilmesi için bir fırsata çevirecek bir noktaya getirip, Malatya için bir strateji belirleyip bu alana yoğunlaşmamız lazım. Yerelde yeniden imar planı yapılarak, yeni yollar, yeşil alanlar, sosyal tesisleri düzenlerken, diğer taraftan AFAD vatandaşımızın konutlarını hızlı bir şekilde yapıp teslim etmeli. Konut yapımı çok hızlı bir şekilde başladı, sıra Malatya çarşısının düzenlenmesinde. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder bu konuda önemli çalışmalar yürütüyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan alt yapı konusunda önemli çalışmalar yürütüyor. Bu durumu deprem sonrası için yeniden planlamalıyız. Deprem devam eden bütün planlamaları yok etti. Şehir yeniden planlanacak. Malatya merkezimizi, çarşımızı modern olarak düzenlemeliyiz. AK Parti hizmetlerin getirilmesinde çok tecrübeli, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konuda çok güçlü bir liderliğe sahip. Geçmişte Türkiye’nin yaşadığı bütün felaketler sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaraları nasıl sardığını halkımız bizden iyi biliyor. Depremin yaralarını da kısa sürede saracağız. Deprem bizim öncelikli gündem maddemiz.” İfadelerini kaydetti.